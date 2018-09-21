Rus ordusu, Kırım'a 3. S-400 tümenini konuşlandırdı

NATO, Rusya sınırları yakınındaki askeri varlığını artırmaya devam ederken Rus ordusu, İttifak'ın hamlelerine Kırım'daki hava savunma kapasitesini artırarak yanıt vermeyi sürdürüyor.
© Sputnik / Vitaliy Podvitski
Kırım'da bugüne dek 2. S-400 tümeni konuşlandıran Rusya, yarımadanın güvenliğini 3. S-400 tümeniyle güçlendirdi.
Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Kırım'ın hava sahasını korumak için Yevpatoriya kentine 3. S-400 tümenini hizmete soktu.
Rusya, Ocak 2017'de Feodosiya kentine, Ocak 2018'de de Sivastopol kentine S-400 tümeni konuşlandırmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)