Rus ordusu, Kırım'a 3. S-400 tümenini konuşlandırdı

2014 yılında Ukrayna'dan ayrılarak Rusya topraklarına yeniden dahil olan Kırım'a 3. S-400 füze savunma sistemleri tümeninin konuşandırıldığı açıklandı.

NATO, Rusya sınırları yakınındaki askeri varlığını artırmaya devam ederken Rus ordusu, İttifak'ın hamlelerine Kırım'daki hava savunma kapasitesini artırarak yanıt vermeyi sürdürüyor.

Kırım'da bugüne dek 2. S-400 tümeni konuşlandıran Rusya, yarımadanın güvenliğini 3. S-400 tümeniyle güçlendirdi.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Kırım'ın hava sahasını korumak için Yevpatoriya kentine 3. S-400 tümenini hizmete soktu.

Rusya, Ocak 2017'de Feodosiya kentine, Ocak 2018'de de Sivastopol kentine S-400 tümeni konuşlandırmıştı.