Putin’den İran’a taziye mesajı: Terörizm kötülüğüyle savaşmak için işbirliğini artırmaya hazırız

İran'a Ahvaz saldırısı sonrası taziye mesajı ileten ilk liderlerden biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu.

'ŞOKE OLDUK'

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'in Ruhani'ye hitaben gönderdiği taziye mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Teröristlerin Ahvaz'daki saldırısının trajik sonuçlarıyle ilgili olarak derin taziye dileklerimi kabul edin. Bu kanlı cinayet yüzünden şoke olduk. Bunda dahli olan herkesin hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz."

'BU KÖTÜLÜĞE BİRLİKTE KARŞI KOYACAĞIZ'

Rus lider şöyle devam etti: "Bu olanlar, kendini her ne şekilde gösteriyor olursa olsun terörizmle tavizsiz bir biçimde mücadele etmenin gerekliliğini, bir defa daha hatırlattı. Bu kötülüğe karşı koymak için İranlı partnerlerimizle işbirliğini daha ileriye götürmeye hazır olduğumuzu yeniden belirtmek isterim."

DEVRİM MUHAFIZLARINA YÖNELİK EN AĞIR SALDIRILARDAN BİRİ

İran haber ajanslarına göre, Ahvaz'daki saldırı, Devrim Muhafızları'nın hedef alındığı en ağır saldırılardan biri oldu. İlk etapta saldırıyı üstlenen bir örgüt olmazken, İran saldırıdan ABD ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.