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17:20 23 Eylül 2018
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    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

    Rusya: İsrail, Suriye'de olası kazaları engellemeye yönelik anlaşmayı ihlal etti

    Ministry press service оброны Russian Federation
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail'in 17 Eylül'de Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı bölge hakkında yanlış bilgi verdiğini, bu nedenle düşen İl-20 uçağının daha güvenli bir alana götürülemediğini söyledi. Konaşenkov, İsrail'in ülkede olası kazaları engellemeye yönelik anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi.

    İl-20 uçağı
    © Sputnik /
    'İl-20 vakasından sonra İsrail, Rus askerlerin hayatına önem verdiğini kanıtlamak zorunda'
    Gazetecilere konuşan Konaşenkov, İsrail'in Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirip düşmesine neden olduğu İl-20 uçağı ile ilgili radar ve hava bilgi görüntüleme sisteminden edinilen yeni bilgileri açıkladı.

    Konaşenkov'a göre, İsrail F-16'larının Suriye hava savunma sistemlerine karşı ‘kalkan' olarak kullandığı İl-20 uçağı füze isabet etmesinin ardından acil inişe geçti.

    Konaşenkov "İl-20 uçağını izleyen İsrail uçakları, kendilerini uçaksavar füzelerine karşı koruyup bölgedeki manevralarına devam etti. Saldırıdan sonra da olası ikinci sadırı planı için İsrail uçakları yeniden Suriye'nin 70 kilometre batı kıyısındaki nöbet alanlarına geçti. 21:59'da uçaklardan biri Suriye kıyılarında tekrar manevraya başladı, inişe hazırlanan İl-20 uçağına yaklaştı. Bu Suriye hava savunma sistemleri tarafından yeni bir İsrail saldırısı olarak algılandı. İsrailli pilotun, İl-20 uçağının etkin yansıtıcı yüzeyinin F-16'dan çok daha büyük olduğunu anlamaması, Rus uçağının bu nedenle uçaksavar füzesinin hedefi haline geleceğini anlamamış olması mümkün değil. Bu sırada Hmeymim Üssü'ne iniş için dönüş yapan İl-20 uçağı Suriye hava savunma sistemlerinin hedefine girdi" dedi.

    Konaşenkov ayrıca Suriye hava savunma sistemlerinden fırlatılan bir füzenin 22:03'te İsrail F-16'sından büyük ve yakın bir hedefi, yani İl-20'yi vurduğunu söyledi.

    Konaşenkov'a göre, bu andan sonra uçaktaki mürettebatın komutanı uçakta bir yangın olduğunu ve acil inişe geçtiklerini belirtti. 22:07'de de uçak radardan kayboldu.

    'SÖYLEDİKLERİ GİBİ KUZEYDE DEĞİL, BATIDAYDILAR'

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Alexey Kudenko
    Zaharova: İsrail'den İl-20 vakası hakkında daha kapsamlı bir açıklama bekliyoruz
    Konaşenkov, İsrail'in F-16'ların Suriye'de operasyon gerçekleştireceği alanı belirtmeyerek, Rus güçlerini yanlış yönlendirdiğini söyledi.

    Konaşenkov "Kazaları önlemeye yönelik iletişim kanallarımız aracılığıyla İsrail Hava kuvvetleri, vurmak istedikleri hedeflerin Suriye'nin kuzeyinde olduğu bilgisini verdi. Ancak İsrail uçaklarının saldırı gerçekleştirdiği yer ülkenin kuzeyinde değil, batısındaki Lazkiye'deydi. Lazkiye, ülkenin batı kıyısında" dedi.

    'SES KAYDIMIZ VAR'

    Konaşenkov'a göre, Suriye'nin kuzeyindeki İl-20 uçağına güneydeki görev alanından ayrılıp ana üssüne dönmesi talimatı verildi. İsrailli subayın yanlış yönlendirmesi, uçağın güvenli bir bölgeye alınmasını önledi. Ayrıca İsrail F-16'sının bulunduğu yer hakkında bilgi de verilmedi.

    Konaşenkov, konuyla ilgili konuşmaların Rusça olarak gerçekleştiğini, ellerinde ses kaydının olduğunu da vurguladı.

    Konaşenkov "Ancak 22:53'te, İl-20 uçağının vurulmasından 50 dakika sonra, İsrail Hava Kuvvetleri'nden albay rütbeli biri bizimle bağlantıya geçip bölgeyi boşalttıklarını, yardım gerekirse yardım etmek istediklerini söyledi" dedi.

    Konaşenkov'a göre, yetkili Rus subayı da 22:29'da İsrailli subaya İl-20 uçağına olanlarla ilgili bilgi verip onlardan kurtarma operasyonu için uçaklarını çekmesini istediği bilgisini vermişti. İsrailli bir teğmenin de bunu komutanlarına ileteceğini belirtmişti. İsrail F-16'sı ise 22:40'da bölgeden ayrılmıştı.

    'TEK SUÇLU İSRAİL'

    İsrail ordusu
    © AA / Arşiv
    İsrailli kaynak, İsrail ordusunun Suriye'deki önceliğini açıkladı
    Konaşenkov, ellerindeki verilerin 15 Rus askerinin ölümüne neden olan bu olayın faili İsrailli pilotların profesyonel olmayışı ya da cezai ihmalini gösterdiğini ifade etti.

    Konaşenkov "Bu nedenle İl-20 trajedisinin tek suçlusunun böyle bir eylemin kararını veren İsrail Hava Kuvvetleri'nde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

    Rusya'nın hiçbir zaman İsrail'le olan anlaşmaları ihlal etmediğini ve İsrail'in Rus güçlerine karşı tehdit oluşturduğu anlarda dahi Suriye'deki hava savunma sistemlerini kullanmadığını belirten Konaşenkov, İsrail'in uçağın düşürülmesi konusunda medeni ilişkiler çerçevesinin dışına çıktığını belirtti.

    Konaşenkov'a göre, İsrail ya Rusya ile olan anlaşmalara önem vermiyor, ya da bu tür eylemlerin trajediye götüreceğini bilen komutanlık ve komutanları kontrol etmiyor.

    'İSRAİL'İN EYLEMİ BİR YOLCU UÇAĞINI DA TEHDİT EDEBİLİRDİ'

    Konaşenkov, iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde Rusya'nın İsrail tarafına, İsrail toprakları yakınlarındaki eylemleri konusunda 310 kez bilgi verdiğini, ancak onların yapacakları saldırılardan hemen önce yalnızca 25 kez bilgi verdiğini söyledi.

    Sözcü, İsrail uçağının eyleminin bir sivil ve yolcu uçağını da tehdit edebileceğini, bölgedeki F-16'nın o sırada orada bulunabilecek yolcu uçakları için de doğrudan tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

    'GOLAN TEPELERİ'NDE 6 RUS ASKERİ POLİS NOKTASI KURULDU'

    Konaşenkov, BM barış güçlerinin güvenliğinin sağlanması için tartışmalı bölge olan Golan Tepeleri'ndeki Bravo hattında 6 Rus askeri polis gözlem noktasının kurulduğunu belirtti.

    Konaşenkov, gözlem noktalarının Golan Tepeleri'nden İsrail topraklarına saldırıları engelleme imkanı sağladığını ekledi.

    Konaşenkov, Rus güçlerinin yardımı ile Golan Tepeleri'nden İran yanlısı 1050 gücün ve 24 çoklu roketatar sisteminin çıkartıldığını da ekledi.

    Konaşenkov "Rusya, İran'la görüşmeler gerçekleştirdi. Tanran bölgede gerginliğin tırmanmasından yana olmadığını ve İsrail'e karşı saldırganca bir niyetinin olmadığını söyledi. Bunun sonucunda Golan Tepeleri'nden Rus güçlerinin yardımıyla, İsrail için güvenli olacak bir bölgeye 1050 kişi, 24 roketatar sistemi, 145 askeri teçhizat çıkartıldı" dedi.

    ‘BU OLAYA KADAR İSRAİL'E YARDIM ETMEK İSTİYORDUK'

    Konaşenkov, İl-20 uçağıyla ilgili olayına kadar Rusya'nın İsrail'e Suriye'deki askerlerinin kalıntılarını arama çalışmalarına yardım etmek istediğini belirtti.

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    Etiketler:
    İl-20 uçağı, İgor Konaşenkov, İsrail, Suriye, Rusya
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