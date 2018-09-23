Nebenzya: İdlib, Suriye'deki ABD birliklerinden söz etmemek için dikkat dağıtıcı olarak kullanılıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İdlib'deki insani felaket konusunun Suriye'nin diğer bölgelerinde olanlardan dikkati uzaklaştırmak ve ülkedeki ABD birliklerinden söz etmemek için kullanıldığını söyledi.

© Sputnik / BASEL SHARTOUH 'Suriyeli muhalif gruptan İdlib mutabakatına destek'

Eho Moskvı radyosuna konuşan Nebenzya "İdlib, Suriye'nin diğer bölgelerinde olanlardan dikkati uzaklaştırmak için kullanılan bir konu" dedi.

Rusya ve Türkiye liderlerinin İdlib'de olası bir saldırının 21. yüzyılın en büyük insani felakete yol açacağını söylediğini hatırlatan Nebenzya, "Sivillerin korunması arkasında bir başka durum daha var. İdlib, Şam'ın kontrolüne geçerse, ki bu eninde sonunda olacak, Suriye neredeyse en büyük terörist merkezlerinden kurtulmuş olacak. Peki böyle bir durumda Suriye'de kim kalacak? Suriye'nin kuzeybatısında, Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırındaki stratejik noktada yasa dışı şekilde bulunan El Tanf üssü ve başka silahlı yasa dışı örgütler" dedi.

Rusya ve Türkiye liderleri Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlaştırılmış bir bölge oluşturulması konusunda anlaşmıştı.