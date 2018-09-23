Rus senatör: Rusya İsrail’e Suriye hava sahasını kapatabilir

Rus Senatör Frants Klintseviç, Rusya’nın ileride İsrail Hava Kuvvetleri ile olayların yaşanmaması için adım atabileceğini ve İsrail’e Suriye hava sahasını kapatacak gerekli tüm kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation Rus uzman: Rusya Suriye’ye 2-3 ay içinde S-300 sistemlerini teslim edebilir

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma Komitesi üyesi Frants Klintseviç, Sputnik'e verdiği demeçte İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu içindeki 15 mürettebatla birlikte düşürülen İl-20 uçağı vakası karşısında Moskova'nın atacağı adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Klintseviç, "Savunma Bakanlığı'nın İl-20 uçağı kazası ile ilgili açıkladığı tüm objektif veriler, trajediden İsrail Hava Kuvvetleri'nin sorumlu olduğu konusunda kuşku bırakmıyor. Olayların dakika bazında tarafsız bir şekilde yapılan analizine dayalı bu sonucu çürütmek mümkün değil" diye konuştu.

İsrailli pilotların karşılıklı anlaşmaları kaba bir şekilde ihlal ettiğini ortaya koyan listenin çok uzun olduğuna dikkat çeken Klintseviç, "Bu trajedi Rusya'nın İsrail'le ilişkilerini ne şekilde değiştirir? Bu konunun ülke yönetiminin yetki alanında olduğu ortada ve ben ancak tahminlerde bulunabilirim. Kararın Rusya ve İsrail arasındaki uzun yıllardır var olan iyi ilişkiler göz önünde bulundurularak alınacağını düşünüyorum, dolayısıyla bu konuda vizesiz rejimin iptali ya da daha ciddi önlemleri içerecek keskin bir dönüş beklenmemeli" diye konuştu.

Aynı zamanda İsrail'e yönelik belli bir takım adımların atılacağının şüphe götürmez olduğunu söyleyen senatör, "Vereceğimiz karşılığın özü ve anlamı, gelecekte bu tür olayların tekrarını tamamen ortadan kaldırmak. Örneğin biz, İsrail'e Suriye hava sahasını tamamen kapatmamıza imkân tanıyan gerekli tüm kaynaklara sahibiz ve bu, alternatiflerden sadece bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Birçok şeyin İsrail'in Rusya Savunma Bakanlığı'nın değerlendirmelerine vereceği tepkiye bağlı olduğunu belirten Klintseviç, "Bu bakımdan İsrail Savunma Bakanı'nın Suriye'ye yönelik saldırılara devam edileceği yönündeki açıklamasını yapıcı bulmuyorum. Bu tür söylemler ancak durumu daha da zorlaştırabilir. Olayların bu yönde gelişmesinin İsrail'in çıkarlarıyla örtüştüğünü düşünmüyorum" diye konuştu.