Kremlin: Suriye'ye S-300 gönderme kararı, üçüncü bir ülkeyi hedef almıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirip düşmesine neden olduğu İl-20 uçağı faciasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen S-300 açıklamasına ilişkin gazetecilere konuştu.

Suriye'ye S-300 konuşlandırma kararının İsrail ile ilişkileri bozup bozmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov "Burada amaç askerlerimizin güvenliğini arttırmak. Zira Rusya mevcut durumda kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Bu adımlar üçüncü bir ülkeyi hedef almıyor, askerlerimizin güvenliğine yönelik" dedi.

Peskov açıklamalarına "Askerlerimize, pilotlarımıza olanlardan sonra güvenlik konusunda oluşan durum daha fazla enerjik ve etkili tedbirler alınmasını gerektiriyor. Konu hafta boyunca Moskova'da ve askeri yetkililerimiz arasında, ülke yönetiminde aktif biçimde görüşüldü, nihayetinde de böyle bir karar alındı" sözleriyle devam etti.

Peskov, S-300 kararından sonra İsrail'le bir temas olması halinde bilgi vereceklerini de ekledi.

Peskov "Evet, uçağın düşürülmesine tesadüfler zinciri neden oldu. Ama bu zincirin oluşmasında büyük ölçüde İsrailli pilotların kasıtlı eylemleri sebep oldu. Bu gerçekten de böyle" dedi.

‘TANRIYA ŞÜKÜR UÇAĞIMIZI DÜŞÜREN İSRAİL FÜZESİ DEĞİLDİ'

Peskov ayrıca "Tanrıya şükür uçak İsrail füzesiyle düşürülmedi. Fakat olaya İsrailli pilotların eylemleri bu tesadüfler zincirinin oluşmasına yol açtığı. Askeri uzmanlarımızın edindiği veriler, yeterince açık biçimde bunu kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Rus askerinin öldüğü İl-20 faciasının ardından, olayı ‘tesadüfler zinciri' olarak tanımlamıştı.

'OLAY, İLİŞKİLERE ZARAR VERECEK'

Peskov, İsrailli pilotların yol açtığı olayın, ikili ilişkilere zarar vereceğini söyledi.