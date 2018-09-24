Kayıt
14:24 24 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Kremlin- Rusya bayrağı

    Kremlin: Suriye'ye S-300 gönderme kararı, üçüncü bir ülkeyi hedef almıyor

    © Sputnik / Kirill Kallinikov
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İl-20 uçağı faciasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'ye S-300 savunma sistemi gönderme kararının üçüncü bir ülkeyi hedef almadığını, Suriye'deki Rus güçlerinin güvenliğini arttırmaya yönelik olduğunu söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladı
    Sputnik
    Kremlin: Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle Suriye’deki Rus askerlerin güvenliğini görüştü
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirip düşmesine neden olduğu İl-20 uçağı faciasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen S-300 açıklamasına ilişkin gazetecilere konuştu.

    Suriye'ye S-300 konuşlandırma kararının İsrail ile ilişkileri bozup bozmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov "Burada amaç askerlerimizin güvenliğini arttırmak. Zira Rusya mevcut durumda kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Bu adımlar üçüncü bir ülkeyi hedef almıyor, askerlerimizin güvenliğine yönelik" dedi.

    Peskov açıklamalarına "Askerlerimize, pilotlarımıza olanlardan sonra güvenlik konusunda oluşan durum daha fazla enerjik ve etkili tedbirler alınmasını gerektiriyor. Konu hafta boyunca Moskova'da ve askeri yetkililerimiz arasında, ülke yönetiminde aktif biçimde görüşüldü, nihayetinde de böyle bir karar alındı" sözleriyle devam etti.

    Peskov, S-300 kararından sonra İsrail'le bir temas olması halinde bilgi vereceklerini de ekledi.

    S-300
    © Sputnik /
    İsrail'in Rus uçağının düşmesine sebep olması sonrası Rusya'dan hamle: Suriye'ye S-300 sistemleri konuşlandırılacak
    ‘TESADÜFLER ZİNCİRİ VAR, AMA BU SUÇSUZ OLDUKLARINI GÖSTERMEZ'

    Peskov "Evet, uçağın düşürülmesine tesadüfler zinciri neden oldu. Ama bu zincirin oluşmasında büyük ölçüde İsrailli pilotların kasıtlı eylemleri sebep oldu. Bu gerçekten de böyle" dedi.

    ‘TANRIYA ŞÜKÜR UÇAĞIMIZI DÜŞÜREN İSRAİL FÜZESİ DEĞİLDİ'

    Peskov ayrıca "Tanrıya şükür uçak İsrail füzesiyle düşürülmedi. Fakat olaya İsrailli pilotların eylemleri bu tesadüfler zincirinin oluşmasına yol açtığı. Askeri uzmanlarımızın edindiği veriler, yeterince açık biçimde bunu kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Rus askerinin öldüğü İl-20 faciasının ardından, olayı ‘tesadüfler zinciri' olarak tanımlamıştı.

    'OLAY, İLİŞKİLERE ZARAR VERECEK'

    Peskov, İsrailli pilotların yol açtığı olayın, ikili ilişkilere zarar vereceğini söyledi.

    Rusya’da S-300 füze sistemleriyle hava savunma tatbikatı
    © Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
    Rus uzman: Rusya Suriye’ye 2-3 ay içinde S-300 sistemlerini teslim edebilir
    Peskov "Biliyorsunuz ki Rusya ile İsrail arasında ilişkiler oldukça gelişti. İsrail, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kararıyla bölgede, Rusya ordusu ile koordine olan ilk ülke. Tüm bunlar trajediye kadar işliyordu" dedi.

    İsrail, Suriye'de saldırı düzenlemiş ve Rus uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin hedefine sokup düşürülmesine neden olmuştu. Uçaktaki 15 Rus askeri ölmüştü. İsrail ise olaydan Suriye ordusu ve Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu.

    Etiketler:
    İl-20, Kremlin, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Köydeki araziyi satıp Sanat Merkezi açtılar
    Köydeki araziyi satıp Sanat Merkezi açtılar
    Karikatür
    İngiliz basını: Merkel, Salzburg zirvesinde May’i görmezden geldi
    Orenburg şalı
    'Orenburg Şalı': Ural halklarının sıcak tutan gelenekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet