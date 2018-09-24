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19:14 24 Eylül 2018
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    Suriye'ye konuşlandırılan S-400 hava savunma sistemi.

    Kommersant: Suriye hava sahası İsrail uçaklarına kapatılıyor

    © Sputnik / Dmitriy Vinogradov
    Rusya
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    Rusya'nın İsrail'in eylemleri nedeniyle yaşanan ve 15 Rus askerin ölümüyle sonuçlanan İl-20 vakasına yanıt olarak Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri konuşlandıracağını belirten Kommersant gazetesi, Moskova'nın Suriye hava sahasının İsrail uçaklarına kapatılmasına yardımcı olacağını vurguladı.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    © Sputnik /
    Rusya Savunma Bakanlığı İl-20 ile ilgili verilerin çürütülmez olduğunu teyit etti
    Kommersant gazetesine konuşan Rus gazeteci Aleksandr Golts, S-300'lerin 1960'ların sonunda üretilen ve şu anda Suriye'de faal olan S-200 sistemlerinden menzil ve irtifanın yanı sıra modern tespit araçları bakımından da önde olduğunu ifade etti.

    'İSRAİL, RUSYA İLE İMZALADIĞI ANLAŞMALARA UYMAK ZORUNDA KALACAK'

    Carnegie Moskova Direktörü Dmitriy Trenin'e göre S-300 sevkiyatıyla birlikte İsrail, daha önce yapılan Suriye'yle ilgili anlaşmalara yönelik yaklaşımını değiştirmek zorunda kalacak.

    "Amaç, Suriye hava sahasını İsrail'e kapatmak değil, İsrail'in Rusya-İsrail anlaşmalarındaki yükümlülüklerine uymasını sağlamak" diyen Trenin, "İsrail'in suçu tam olarak bu ve Rus tarafı, böylelikle İsrail'i söz konusu anlaşmalara uymaya zorlayacak, zira aksi halde İsrail uçakları kırılgan bir konumda kalabilir" ifadelerini kullandı.

    S-300
    © Sputnik /
    İsrail'in Rus uçağının düşmesine sebep olması sonrası Rusya'dan hamle: Suriye'ye S-300 sistemleri konuşlandırılacak
    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce İsrail'in talebi üzerine sevkiyatı askıya alınan S-300 hava savunma sistemlerini iki hafta içinde Suriye'ye göndereceklerini söylemişti.

    Suriye hava sahasındaki durumu çok iyi bilen İsrailli mürettebatın Rus uçağını kalkan olarak kullanarak 15 Rus askerinin ölümüne yol açtığını vurgulayan Şoygu, bunun kendilerini Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Suriye hava savunma sisteminin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine uygun önlemleri almak zorunda bıraktığını belirtmişti.

    Etiketler:
    hava savunma sistemi, Kommersant, Suriye, İsrail, Rusya
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