Kommersant: Suriye hava sahası İsrail uçaklarına kapatılıyor

'İSRAİL, RUSYA İLE İMZALADIĞI ANLAŞMALARA UYMAK ZORUNDA KALACAK'
Carnegie Moskova Direktörü Dmitriy Trenin'e göre S-300 sevkiyatıyla birlikte İsrail, daha önce yapılan Suriye'yle ilgili anlaşmalara yönelik yaklaşımını değiştirmek zorunda kalacak.
"Amaç, Suriye hava sahasını İsrail'e kapatmak değil, İsrail'in Rusya-İsrail anlaşmalarındaki yükümlülüklerine uymasını sağlamak" diyen Trenin, "İsrail'in suçu tam olarak bu ve Rus tarafı, böylelikle İsrail'i söz konusu anlaşmalara uymaya zorlayacak, zira aksi halde İsrail uçakları kırılgan bir konumda kalabilir" ifadelerini kullandı.
Suriye hava sahasındaki durumu çok iyi bilen İsrailli mürettebatın Rus uçağını kalkan olarak kullanarak 15 Rus askerinin ölümüne yol açtığını vurgulayan Şoygu, bunun kendilerini Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Suriye hava savunma sisteminin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine uygun önlemleri almak zorunda bıraktığını belirtmişti.
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