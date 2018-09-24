Rusya: Il-20'yi düşüren füze, İsrail uçağını hedef almıştı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssünde görev yapan S-400 hava savunma sisteminin radarından alınan yeni verileri açıkladı.

Yeni bilgi, İsrail uçakları ile Rus uçağı ve onu vuran S-200 füzesinin konumunu saniyesine kadar gösteriyor. İsrail'e ait F-16'nın, 9 ilâ 10 km yükseklikte, Il-20 ile aynı açıda olduğu kaydedildi.

Bugünkü basın toplantısında, özel ekranda, Suriye hava savunma sisteminin fırlattığı Su-200 füzesinin işaretini gösteren Konaşenkov, "Bu işarete 158B numarası verildi. ‘B' endeksi, büyük bir hızla balistik yörüngede uçan hava hedefini gösteriyor. Hava hedeflerine numaraların ve harf endekslerin verilmesi, hedefin özelliklerine göre otomatik kontrol sistemi tarafından bağımsız olarak yapılıyor" dedi.

Konaşenkov, "Ekranda, Suriye hava savunma sisteminin fırlattığı S-200 füzesinin yönü, Rus ve İsrail uçaklarının konumu net görülüyor. Füzenin yönünün İsrail uçağını hedef aldığı oldukça iyi görünüyor. Rus uçağı ise İsrail uçağından daha aşağıydı" ifadeleri ile olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli detaylar verdi.

Ancak saat 22.02'de, füzenin kendinden güdümlü başlığının, daha etkili bir yansıtıcı yüzeye ve daha düşük hıza sahip hedefi gördüğünü, bunun Il-20 olduğunu belirten Konaşenkov, "Gördüğünüz gibi füze, İsrail uçağına yaklaşırken aniden yönünü değiştiriyor ve Il-20'ye doğru uçmaya başlıyor" dedi.

Bakanlık Sözcüsü yeni verilerin, Suriye'deki Rus Il-20 trajedisinin sorumluluğunun tamamen İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu kanıtladığının altını çizdi.

Konaşenkov, İsrail tarafının, 15 Rus askerin ölümüne dahli olmadığı yönündeki tüm açıklamaların yalan olduğunu vurguladı.

Hmeymim'deki radarların, olay anını saniyesine kadar kaydetmeyi başardığını dile getiren Konaşenkov, İl-20 düştükten sonra İsrail uçaklarının trajedi bölgesinde kalmaya devam ettiğini, aralarından birinin füzenin isabet ettiği yerin çok yakınında bulunduğunu belirtti.

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Sözcü, "Suriye füzesine karşı Rus Il-20'yi kalkan olarak kullanan İsrail F-16'sı, Rus uçağı düştükten sonra Suriye kıyısının batısında kalmaya devam ediyor. Saat 22.02.45'i gösteriyor. Diğer 3 İsrail uçağı, Lazkiye'nin batısındaki hava sahasında bulunuyor" diye açıkladı.

İsrail uçağının hava hedefinin numarasının değiştiğine dikkat çeken Konaşenkov, "Bu, trajedinin hemen ardından İsrail uçağının aniden yönünü ve yüksekliğini değiştirdiğini gösteriyor. Tüm bunlar net olarak S-400 radarları tarafından kaydedildi" dedi.

Konaşenkov, "Bir kez daha altını çiziyorum, İsrail savaş uçaklarının 17 Eylül akşamı kışkırtıcı eylemleri, sadece askeri değil, sivil yolcu uçaklarının da iniş kalkış bölgesinde gerçekleşmişti" diye kaydetti.