Rusya, Norveç Büyükelçisi Resaland'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Rune Resaland, M. Boçkarev adlı Rusya Federasyon Konseyi çalışanının Oslo havaalanında gözaltına alınması hakkında açıklama yapmak üzere bakanlığa çağrıldı.

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Resaland'a protesto notunu ileten bakanlık, absürd ve kurgusal casusluk suçlamalarının geri çekilmesi ve Boçkarev'in derhal salıverilmesi talebinde bulundu.

Boçkarev'in Avrupa Parlamento Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin daveti üzerine 20-21 Eylül tarihlerinde Norveç parlamentosunda düzenlenen uluslararası seminer için Norveç'e gittiğine dikkat çeken bakanlık, "Bir Rus temsilcinin varlığının neden böyle bir provokasyona yol açtığı anlaşılamaz bir durum.

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Batı'yı kaplayan 'casus histerisi dalgası' Norveç'te son derece alçak bir hal aldı. Oslo'nun bu adımı, yanıtsız bırakılmayacak" ifadelerini kullandı.

Norveç polisi, Boçkarev'i Oslo havalimanında casusluk suçlamalarıyla gözaltına almıştı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Rusya'da bir Norveç vatandaşı Rus donanmasına ait gizli bilgileri CIA'ya aktarmakla suçlanıp tutuklanmıştı