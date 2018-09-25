Rusya: ABD, Gürcü vatandaşlarını kobay olarak kullanıyor

ABD'nin Rusya sınırları yakınında biyolojik deneyler yapmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Gürcü vatandaşlarının ABD'ye ait laboratuvarlarda kobay olarak kullanıldığını söyledi.

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Yermakov, ABD'li biyolog askerlerin Rusya sınırında anlaşılmaz eylemlerde bulunmasına müsaade etmeyeceklerini Washington'daki yetkililere söylediklerini belirtti.

"Değerlendirmelerimize göre şu anda ABD ordusu, Gürcistan topraklarında komşumuzu ve Gürcü meslektaşlarımızı kullanmak için biyolojik malzemelerle çalışmalar yapıyor" diyen Yermakov, ABD'nin Tiflis yakınlarındaki Richard Lugar biyoloji laboratuvarında Gürcü vatandaşlarını kobay faresi olarak kullandığının altını çizdi.

RUSYA, ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİNDE VURGU YAPMIŞTI

Rusya yönetimi, 2016 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD'nin Rusya çevresinde askeri-biyolojik laboratuvar ağı kurduğuna ve bunun ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğuna vurgu yapmıştı.

Moskova'nın ulusal güvenlik stratejisinde yer verdiği bu kritik bilgi, ABD merkezli New Eastern Outlook dergisi yazarlarından Henry Kamens'in kaleme aldığı yazıyla desteklenmişti.

Skripal vakasında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Rusya'ya yaptırım kararı alan ve bazı yaptırımlardan kaçınmak için ABD'li müfettişlere Rusya'da kimyasal veya biyolojik silah geliştirilmediğini ve kullanılmadığını teyit etmek üzere kapılarını açma koşulunu öne süren ABD, çeşitli ülkelerde bulunan laboratuvarlarını hiçbir gerekçe belirtmeden uzmanların erişimine kapalı tutuyor.