'2026 Kış Olimpiyatları'nı Türkiye alırsa, hokey maçları Rusya'da oynanabilir'

Rus vekil Dmitriy Svişev, Türkiye'nin ev sahipliği için adaylığını koyduğu 2026 Kış Olimpiyatları'nı alması halinde buz hokeyinin yanı sıra bazı branşlardaki maçların Rusya'da oynanabileceğini söyledi.

Duma Fizik Kültür, Spor, Turizm ve Gençlik Komitesi üyesi Dmitriy Svişev, 2026 Kış Olimpiyatları'nın Türkiye'ye verilmesi durumunda Rusya'nın hokey maçlarının yanı sıra sıra bobsled ve kızak oyunlarına ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

Svişev, "Rusya'nın hokeydeki muhteşem geleneklerini göz önüne alırsak, ülkemiz hokey turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazır" dedi.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatları'na resmen aday

Kara sınırı olmayan Rusya ve Türkiye'nin deniz sınırı olduğuna dikkat çeken Rus vekil, 2026 Kış Olimpiyatları'nın hem Türkiye'de hem de Rusya'da oynanmasının spor tarihine benzersiz bir olay olarak geçeceğinin altını çizdi.

2026 Kış Olimpiyatları'nın nerede gerçekleştirileceği bu ay belli olacak. Erzurum, Stockholm, Calgariy ve İtalya (Milano, Torino, Cortina d'Ampezzo) oyunlara ev sahipliği için başvurduğu belirtilmişti.