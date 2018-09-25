'Yedi S-300 taburuyla Suriye üzerindeki tüm hava sahası kapatılabilir'

Suriye'ye saldıran İsrail savaş uçaklarının Rus İl-20 uçağının düşmesine neden olması sonrası Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırma kararı almasıyla ilgili bir değerlendirme de Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden Prof. Sergey Sudakov'dan geldi.

Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden Prof. Sergey Sudakov, Suriye'nin tüm hava sahasının yabancı savaş uçaklarına kapatmak için yedi S-300 taburuna ihtiyaç olduğunu belirtti.

'EN FAZLA 7 TABUR GÖNDEREBİLİRİZ'

Sputnik'e konuşan Sudakov, "Suriye'ye en fazla yedi S-300 taburu gönderebiliriz diye düşünüyorum. Bu çok fazla, ama böylelikle Suriye üzerindeki hava sahasını kapatma sorununu çözebiliriz'' dedi.

''Yine de bu kadar geniş çaplı sevkiyat olasılığı çok küçük'' diye ekleyen Rus askeri uzman, Moskova'nın Şam'a en az 5 tabur gönderecek güçte olduğunu söyledi.

'3-5 TABUR BİLE YETER'

© AFP 2018 / THOMAS COEX ‘Hem İsrail hem de Batılı devletlerin eli Suriye'de daha fazla daralacak'

''3-5 tabur bile çok büyük araziyi koruyabilir, yani Rusya'nın terörle mücadele operasyonunu yürüttüğü tüm bölgeleri" vurgusu yapan Sudakov, Suriye'de S-300 hava savunma sistemleriyle birlikte radyo sinyalleri bastırma sistemlerinin de çalışacağına dikkat çekti.

'RADYO SİNYALİ BASTIRMA SİSTEMLERİ UÇAKLARI KAÇIRACAK'

Rus uzman, bu araçlar tüm radyo sinyallerini bastıracağı için potansiyel saldırganın savaş uçaklarının sözkonusu bölgeye kesinlikle giremeyeceğini belirtti.