Suriye’de düşürülen İl-20 uçağında hayatını kaybeden Rus askerlerine Cesaret Ödülü

Ministry press service оброны Russian Federation Rusya: Il-20'yi düşüren füze, İsrail uçağını hedef almıştı

Yapılan açıklamada, “17 Eylül'de Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki askeri görevlerini yerine getirmeye çalışan Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait İl-20 uçağının düşürülmesi sırasında hayatını kaybeden 15 Rus askeri, gösterdikleri özveri ve cesaretten dolayı Cesaret Ödülüne layık görülmüşlerdir “ denildi.

Açıklamada ayrıca Savunma Bakanlığı'nın hayatını kaybeden askerlerin ailelerine gerekli tüm destek ve yardımları sağladığı da belirtildi.

İl-20 uçağı 17 Eylül'de Suriye kıyılarına 35 kilometre mesafede Akdeniz üzerinden Hmeymim üssüne geri dönerken vuruldu. Aynı anda İsrail'e ait F-16 savaş uçakları da Suriye'deki hedeflere saldırdı. Rus Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail’in olaydan sadece bir dakika önce Rus tarafını bilgilendirdiğini belirterek, İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye hava savunmasının Rus uçağını düşürmesine neden oduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı olayın tüm sorumluluğunu İsrail Hava Kuvvetleri ve hava saldırısı emrini verenlere yükledi. Savunma Bakanlığına göre, Rus tarafının 22.29'da yaşanan trajediyle ilgili İsrail'i bilgilendirdiği, F-16 savaş uçaklarının çarpışma bölgesinden çekilmesini talep ettiğini, fakat radarlara göre uçakların 22.40'a kadar bölgede kalmaya devam ettiğini ve İsrail tarafının uçakların bölgeyi terk ettiğine dair bilgiyi ancak 22.53'te, yani olaydan 50 dakika sonra verdiğini belirtti.