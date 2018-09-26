Lavrov’dan, Poroşenko’nun Rus heyete beklenmedik ziyaretiyle ilgili yorum: Galiba tuvalete gidecekti

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu çerçevesinde ABD'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, gazetecilerden ‘kaçarken' yanlışlıkla aniden Rus heyetin bulunduğu odaya girdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, durumla ilgili esprili bir dille "Galiba tuvalete gidecekti, karıştırdı" dedi.

Kommersant gazetesinin aktardığına göre, BM Genel Kurulu için ABD'ye giden Poroşenko'yu, binada Rossiya-1 televizyonundan 60 minut programından gazeteciler karşıladı. Gazetecilerden biri Poroşenko'ya Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a BM barış güçlerinin gönderilmesi girişimiyle ilgili soru sordu.

Soru yöneltilirken hiç yavaşlamadan hızla yoluna devam eden Poroşenko "Fake news!", yani "Yalan haber!" diye bağırdı ve kapıları karıştırıp aniden Rus heyetin bulunduğu odaya girdi. İçeriye bakındıktan sonra yanlış geldiğini fark eden Poroşenko, kısa süre sonra dışarı çıkıp BM oturumunun gerçekleşeceği odaya gitti.

'KARIŞTIRDI'

Konuyla ilgili yorumda bulunan Rus heyetin başkanı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise esprili bir dille "Galiba tuvalete gidecekti, karıştırdı" dedi.

ABD'deki BM toplantısı dün başladı ve 1 Ekim'e kadar sürecek. Toplantıya 196 ülkeden heyet bulunuyor.