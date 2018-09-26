Steven Seagal: Putin’i temsil ediyorum, seve seve Primorskiy valisi olurum

Rusya vatandaşlığı alan ABD’li karma dövüşçü Steven Seagal, Primorskiy bölgesindeki bir festivali ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çıkarlarını temsil ettiğini ve seve seve bölge valisi olabileceğini söyledi.

Rusya vatandaşlığı alan ABD'li aktör ve karma dövüş ustası Steven Seagal, Primorskiy bölgesinin başkenti Vladivostok'taki Pasifik Boylamı film festivaline katıldı. Gazetecilerin bölge valisi olmayı isteyip istemeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Seagal "Seve seve. Ben Putin'in çıkarlarını temsil ediyorum" dedi.

Baba tarafından atalarının Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'nden olduğunu belirten Seagal, bölge hakkında daha fazla şey bilmek istediğini ve vali koltuğuna geçmek istediğini söyledi. Seagal ayrıca gazetecilere Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Japonya Özel Temsilciliği görevine getirildiğini, Moskova ile Tokyo arasındaki ilişkileri geliştirmek için azami çabayı göstereceğini vurguladı.

© Fotoğraf: Youtube Rusya pasaportu alan ünlü isimler artmaya başladı

Seagal, Kasım 2016'da Rusya vatandaşlığına gelmişti. Aktör, ağustos ayında da dışişleri bakanlığındaki görevine gelmişti. Seagal ayrıca nisan ayından beri bakanlığın Rusya-ABD ilişkileri temsilciliği görevini yürütüyor.

Gazetecilerin Seagal'a vali olmak istemesine ilişkin soruyu yöneltmesinin nedeni geçen haftaki bölge seçim sonuçlarının geçersiz sayılması oldu. Seçimlerin ilk turunda halihazırda görevde olan adayın yanı sıra Birleşik Rusya ve Liberal Demokrat partiden aday yarışıyordu. Sonuçlarla ilgili ihlal şikayetlerinin ardından sonuçlar iptal edildi.

‘RUS KADINLARINDAN İYİSİ YOK'

Festivale eşi Moğolistan asıllı Batsuhine Erdanatuya ile gelen Seagal ayrıca gazetecilere Rus kadınlardan daha iyisi olmadığını söyledi.