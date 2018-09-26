Putin’in emeklilik reformu üzerinde yaptığı düzenlemeler oybirliği ile kabul edildi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tartışmalı emeklilik reformu üzerinde yaptığı, emeklilik yaşının aşamalı olarak artması yönündeki düzenlemeler oybirliğiyle kabul edildi.

Rusya'da hükümetin önerdiği ve emeklilik yaşının kadınlar için 8 yıl arttırılarak 63'e, erkeklerinse 5 yıl arttırılarak 65'e çıkarılması teklifi tartışma yaratmıştı.

PUTİN, DÜZENLEMENİN HAFİFLETİLMESİ TALİMATINI VERMİŞTİ

Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu düzenlemelerin hafifletilmesi talimatı vermişti. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Putin'in önerdiği 9 düzenleme teklifi parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından onaylandı.

Putin'in önerdiği düzenlemelerde kadınların emeklilik yaşının arttırılması, mevcut vergi kârlarının yeni düzenleme tamamlanıncaya kadar korunması, uzak bölgelerde yaşayan ve ülkenin kuzeyindeki yerli halkların temsilcileri gibi belli kategorilerdeki vatandaşlara ek ödeme yapılması gibi öneriler yer alıyor.

© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev Yolsuzluk yapanların mal varlıkları, emeklilere dağıtılacak

Teklifle erkeklerin emeklilik yaşının 2028'den itibaren 60'tan 65'e, kadınların emeklilik yaşının da 2034'ten itibaren 55'ten 60'a çıkarılması öngörülüyor. Teklifte yer alan bir başka husus da gerçek emeklilik yaşından 5 yıl önce emeklilik öncesi yaşı uygulaması olması. Bu koşulu sağlayan kişilere daha iyi işsizlik koşulları ve istihdamları için ek garantiler verilmesi isteniyor.

Öte yandan reform paketinden parlamentodaki çoğunluk partisi Birleşik Rusya'nın önerdiği teklifler de geçirildi. Bu teklifler daha çok teknik ve emeklilik maaşlarının enflasyona göre endekslenmesi, devlet ile özel emeklilik kuruluşları arasında etkileşim gibi hususları içeriyor.