Uşakov: Dörtlü zirvenin yeri ve tarihi hakkında şimdilik bir görüşme yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya liderleri arasında dörtlü bir zirve yapılmasının fikir olarak görüşüldüğünü, ancak bir tarih ve yerin belirlenmediğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Uşakov, Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya liderleri arasındaki olası dörtlü görüşme ile ilgili "Olası zirve fikri hakkında konuşuluyor, ancak sadece fikir olarak. Net tarih ve yer belirlenmedi" dedi.

Eylül ortasında İstanbul'da dört ülkenin liderlerinin yardımcılarının bir araya geldiği ve uluslararası konuların ele alındığı bir görüşme yapıldığını belirten Uşakov, "Zirvenin olası içeriği ele alındı, ancak partnerlerimiz tarih ve yeri konuşmak için hazır değildi" ifadesini kullandı.

‘RUSYA, İSTANBUL'DA OLMASINDAN YANA'

Uşakov, Rusya'nın başından beri zirvenin İstanbul'da yapılmasını desteklediğini belirtti. Uşakov "Fikir ortaya çıktıktan sonra liderlerle telefonla görüştük, o zaman eylül başında olması gereken zirvenin İstanbul'da olmasını destekledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de İstanbul'da Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye liderleri arasında dörtlü bir zirve gerçekleştirileceğini ifade etmişti, ancak zirve gerçekleştirilmemişti.