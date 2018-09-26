Rusya'da dev bir iPhone görünümlü heykel mezar taşı oldu

Bir buçuk metre uzunluğunda ve iPhone görünümüne sahip mezar taşında hayatını kaybeden genç kadının fotoğrafının yanı sıra Apple logosu da yer almakta.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde belirlenemeyen bir sebeple 2016 yılında yaşamını yitiren Rita Shameeva için babası tarafından yaptırılan 1.5 metrelik iPhone görünümlü mezar taşı, görenleri şakına çevirdi.

Röportaj tekliflerini geri çeviren baba Rais Shameeva, mezar taşı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

iPhone görünümlü mezar taşının ön kısmında Shameeva'ya ait resim bir resim bulunurken, arka tarafında ise Apple logosu olduğu görülüyor.

'İLK BAŞTA HALÜSİNASYON GÖRDÜĞÜ ZANNETTİM'

Konu hakkında ProUral gazetesine konuşan mezarlık görevlisi Nikolay Yevdokimov, "İlk başta halüsinasyon gördüğümü düşündüm" diyerek şaşkınlığını ortaya koydu.

Yevdokimov, ‘Nasıl oldu aniden dev bir iPhone mezarlıkta belirebildi' sorusuna ise, "Gerçekten çok büyüktü. Yakınına geldiğimde gerçekten çok şaşırmıştım. Dürüst olmam gerekirse, şu zamana kadar birçok mezar gördüm ama ilk kez iPhone görünümüne sahip bir mezar görüyorum" dedi.

MEZAR TAŞININ, SİBİRYA MERKEZLİ BİR FİRMAYA VERİLEN ÖZEL SİPARİŞ İLE ÜRETİLDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Novosibirsk kentinde yerel bir mezar taşı ustası olan Ilgam Galliulin, mezar taşını kendisin yaptığı yönündeki iddiaları reddederken, "Babam ve ben sipariş üzerine mezar taşı yapıyoruz, ancak bu sıra dışı mezar taşını ilk defa bu hafta gördüm" dedi.

Mezar taşının, defin işlemleriyle ilgili çeşitli ürünler satan bir Sibirya firmasına verilen sipariş ile üretildiği tahmin ediliyor.