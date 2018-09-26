BM İnsan Hakları Konseyi'nden Rus temsilcilere baskı: Raporda 'Kırım' sözcüğünü kullanmayın

Sputnik'e konuşan Kremlin'e bağlı Kırım Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'nin uluslararası hukuk işleri çalışma grubu başkanı Aleksandr Molohov, Washington, Brüksel ve Kiev'in uyguladığı Kırım yaptırımlarına dikkat çektikleri bir rapor hazırladıklarını söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 39. dönem yetkililerinin raporda yer alan 'Kırım' sözcüğünü çıkarma girişiminde bulunduğunu ifade eden Molohov, bunun üzerine BM İnsan Hakları Konseyi sekreterliğiyle yazıştıklarını belirtti.

'KIRIM TATARLARI YERİNE UKRAYNA TATARLARI DEYİN'

Yazışmanın içeriğini anlatan Rus yetkili, "Raporumuzda 'Kırım' sözcüğünü kullanma hakkına sahip olmadığımız söylendi. Yalnızca 'Kırım Özerk Cumhuriyeti, Ukrayna' yazabileceğimiz kaydedildi. Çok ciddiyim, durumun absürdlüğünü belirtmeliyim ki, 'Kırım Tatarları' ifadesini 'Ukrayna Tatarları' ile değiştirmemizi önerdiler" dedi.

Molohov, BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaşananların aptallık olduğunu anlayan kişilerin devreye girmesiyle durumun çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.