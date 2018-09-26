Rusya: İdlib’deki terörle mücadelede Türkiye ve İran’la işbirliğinde sürdürülmeli

Suriye’nin İdlib bölgesindeki şiddetin önemli ölçüde azaldığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bu bölgede teröristlere karşı verilen mücadelede Türkiye ve İran ile olan işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

© Sputnik / BASEL SHARTOUH İdlib’deki Abu Duhur insani koridoru, geçişlere yeniden açıldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, "İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki şiddet düzeyi ve gerilim önemli ölçüde azaldı. Uluslararası toplumun üyeleri olarak bizim için ana görev olan teröre karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu, öncelikle Türkiye, ardından da İran ile işbirliği kapsamında tutarlı bir şekilde yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT ŞİMDİDEN GERÇEK SONUÇLAR VERİYOR'

Söz konusu işbirliğinin sadece insani koridorla ilgili olmadığını kaydeden Rus diplomat, "Ayın 17'sinde Rusya ve Türkiye arasında mutabakat imzalandı. Bu mutabakat hayata geçiriliyor ve şimdiden gerçek sonuçlar veriyor" ifadelerini kullandı