Medvedev: Suriye’deki gelişmelerden ABD, İsrail, İran ve Türkiye de sorumluluk taşımalı

Suriye’deki çatışmanın maksimum kısa zamanda çözümlenmesini istediklerini belirten Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, "Bu ülkedeki gelişmelerden sadece Suriye hükümeti ve Rusya’nın değil, ABD, İsrail, İran ve Türkiye dahil diğer ülkelerinde sorumluluğudur" dedi.

Finlandiyalı mevkidaşı Juha Sipila ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, "Elbette Rusya gerçekten, Suriye'de meydana gelen iç çatışmanın maksimum kısa sürede aşılmasına ve Suriye topraklarında terörist yuvaların varlığı ve tezahürüyle ilgili sorunların da bir kalemde çözümlenmesine ilgi duyuyor" dedi.

'BU SADECE RUSYA'NIN DEĞİL, ABD, İSRAİL, İRAN, TÜRKİYE ve DİĞER ÜLKELERİN DE SORUMLULUĞUDUR'

Medvedev, "Bu durumda gelişmelerin sorumluluğunu Suriye hükümeti kadar, bir şekilde bu çatışmanın çözümüne katılan bir sıra ülke de taşımalı. Bu sadece Rusya değil, ABD, İsrail, İran, Türkiye ve diğer ülkelerin de sorumluluğudur" diye kaydetti.