‘Rusya, İsrail heyetini kabul etmedi’

İsrail basını, Rusya’nın Suriye’de Il-20 uçağı vurulduktan sonraki ilk günlerde İsrail yönetimi heyetini kabul etmeyi reddettiğini ve trajik olayı sadece askeri uzmanlar seviyesinde görüşmeyi tercih ettiğini ileri sürdü.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tel Aviv'in Moskova'ya başta Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat'ı göndermeyi planladığını ve hatta Başbakan Benjamin Netanyahu ya da Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın ziyaretlerinin de değerlendirildiğini yazdı.

Haberde, "Ancak Rusya temasları profesyonel düzeyde sürdürmeyi tercih etti" dendi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Moskova'yı ziyaret eden İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin başkanlığından heyet IL-20 trajedisiyle ilgili verilerini Rus mevkidaşlarına teslim etmişti.