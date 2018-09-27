Dünya Rus Medyası Kongresi gelecek yıl Türkiye’de yapılacak

Bu yıl ABD’nin New York kentinde yapılan 20. Dünya Rus Medyası Kongresi oturumunun ardından konuşan Gusman, “21. Dünya Rus Medyası Kongresi, Ekim 2019’da Türkiye’ye yapılacak” dedi.

Gusman’ın bu açıklamasını Rus medyasına değerlendiren Alanya Gazeteciler Birliği Başkanı Mehmet Ali Dim, önümüzdeki yıl Türkiye’de yapılacak forumun Türk-Rus ilişkilerine yardımcı olacağını kaydederek şunu dedi: “Kongrenin Türkiye’de yapma planlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu bilgilendirdim, onlar bu fikre destek verdi. Bizim tarafımızdan kongrenin çalışmalarına Cumhurbaşkanımızı da davet edeceğiz”.

Dünya Rus Medyası Kongresi’nin sadece Alanya değil, Ankara ve İstanbul’da yapılacağı umudunu dile getiren Dim, “Forumun katılımcılarının, ülkemizin kültürüyle tanışma fırsatı olacak” diye ekledi.