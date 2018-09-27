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16:13 27 Eylül 2018
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    Duma

    Gündoğdu Duma'da: Birlikteliği güçlendirmek gerek

    © AFP 2018 / Mladen ANTONOV
    Rusya
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    AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünyanın en önemli konularından biri olan Suriye meselesi ile ilgili çok güzel bir mutabakata vardığını belirterek, bu çabaların devamı olarak iki ülke arasındaki birlikteliği güçlendirmek gerektiğini söyledi.

    Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
    © REUTERS / Francois Lenoir
    Mogherini’den Rusya ile Türkiye’ye İdlib teşekkürü
    Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda ‘Rusya-Türkiye: Stratejik Ortaklığın İstikameti' konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

    Toplantıda konuşan Gündoğdu, Türkiye-Rusya ilişkilerinde güçlenen süreci daha etkin hale getirmek gerektiğini kaydetti.

    ‘TİCARET HARMİNİN 100 MİLYAR DOLARA ÇIKMASI İÇİN ÇABALAR SÜRDÜRÜLMELİ''

    Ekonomik anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin de gelişmeye başladığını ifade eden Gündoğdu, ticaret hacminin iki ülkenin liderlerinin belirlediği gibi 100 milyar dolara çıkarılması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

    ‘SURİYE KRİZİ İLE İLGİLİ ÇOK GÜZEL MUTABAKAT SAĞLANDI'

    Erdoğan ile Putin'in sık sık bir araya gelmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerinin yüksek seviyede olduğunu gösterdiğini belirten Gündoğdu, "Soçi'de iki lider dünyanın en önemli meselelerinden biri olan Suriye krizi ile ilgili olarak çok güzel bir mutabakat sağladı. Bu çabaların devamını getirmeliyiz. İki ülke kurumları arasındaki diyaloğu arttırarak birlikteliğimizi güçlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

    Syrian northwestern city of Idlib.
    © AFP 2018 / Mohamed al-Bakour
    'Putin ve Erdoğan'ın İdlib anlaşması, sivil kayıplardan kaçınma amacı taşıyor'
    GİLMUTDİNOV: KÜLTÜREL İLİŞKİLER HENÜZ İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL

    Rus Milletvekili İldar Gilmutdinov, Türkiye ile ilişkileri sürdürme hususunda kararlı olduklarını dile getirerek, her yıl artan ekonomik ilişkilere rağmen sosyal ve kültürel ilişkilerin henüz istenilen düzeyde olmadığına dikkati çekti.

    Gilmutdinov, "Gelecek yıl Rusya'da düzenlenmesi planlanan Türk kültür faaliyetlerinin sadece Moskova'da değil ülkenin diğer bölgelerinde de gerçekleşmesini diliyoruz" dedi.

    Rus Milletvekili Mihail Degtryaryev de Türkiye'ye Rus turistlerin büyük ilgi gösterdiğini hatırlatarak, sadece deniz turizmi değil kültürel öğelerin de Rus turistlere tanıtılmasının faydalı olacağını ifade etti.

    İdlib
    © REUTERS / Ammar Abdullah
    Rusya: İdlib’deki terörle mücadelede Türkiye ve İran’la işbirliğinde sürdürülmeli
    Degtryaryev, "Türkiye eski Ortodoks değerlerin çok olduğu bir ülke. Türkiye özellikle Ortodokslar için turistik anlamda cazip bir yer haline getirilebilir. Dini turizm için Türkiye'de zengin kültürel faktörler var" şeklinde konuştu.

    ‘İSLAM İLE ORTODOKSLUK ARASINDA ORTAK NOKTALAR VAR'

    Rus Milletvekili Sergey Markov, İslam ile Ortodoksluk arasındaki ortak noktaların bulunduğunu söyleyerek, ortak geleneksel ve dinsel değerlerin ortaya çıkarılması için Türkiye ile Rusya'nın ortak çalışma yapması önerisinde bulundu.

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    Etiketler:
    AK Parti, İldar Gilmutdinov, Mihail Degtryaryev, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Metin Gündoğdu, Soç, İdlib, Türkiye, Rusya
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