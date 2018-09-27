'Moskova ile Ankara arasındaki ilişkiler sadece ekonomiyle sınırlı tutulmamalı'

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak için çaba harcadıklarını, fakat ülkelerin arasındaki ilişkilerin gelişiminin sadece ekonomiye bağlı tutulmayıp, insani bağların da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

© REUTERS / Ümit Bektas Rus medyası: Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği, uluslararası ilişkilerde yeni bir çağın habercisi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da düzenlenen ‘Rusya ve Türkiye: Stratejik Ortaklığın Yönleri' adlı yuvarlak masa toplantısında konuşan Diriöz, "Aramızdaki diplomatik ilişkilerin 500 yıldan fazla bir geçmişi var. 2000'li yıllardan itibaren, liderlerimizin çabaları sayesinde ilişkiler tamamen yeni bir ivme kazandı ve hızlı bir gelişme yaşandı. Bugün Türkiye, sadece siyasi ve ekonomik ilişkileri değil, insanlar arasındaki bağları, diplomasiyi de geliştirmeye çalışıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Stratejik ortaklığımız her yönde gelişiyor. Ülkelerimizin arasındaki ticaret hacmi son birkaç yıldır aktif bir şekilde artıyor ve biz, liderlerimizin önümüze koyduğu, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefine ulaşmayı umuyoruz. Ancak sadece stratejik ekonomik projeleri geliştirmemiz yeterli değil, önceliğimiz insani ilişkilerde, zira özellikle bu ilişkiler halkların arasındaki yakınlığı belirliyor. Kültür alanında karşılıklı etkileşim yılı olacak 2019 yılının iyi komşuluk ilişkilerimizin bundan sonraki gelişimi için yeni temeller atmasını umuyorum".