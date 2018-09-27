Rusya: Il-20’nin ölümüne İsrail’in korkakça eylemleri sebep oldu

İtalyan Panorama dergisine konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "17 Eylül trajedisi, partnerlerimizden birinin hatalı, profesyonellik dışı ve korkakça eylemlerinden sonra meydana geldi. Bu olay, Rusya'nın İsrail ile olan ilişkilerini acil konular dahilinde geliştirme çabalarına rağmen yaşandı" ifadelerini kullandı.

'ÇOĞU TERÖRİST GRUBUN YOK EDİLMESİ OLUMLU'

Suriye krizinde son zamanlarda birçok pozitif eğilimin gözlemlendiğini de dile getiren sözcü, bu gelişmeleri öncelikle, çoğu terörist grubun yok edilmesi ve Suriye hükümetinin ülkenin büyük kısmı üzerinde kontrol sağlaması olarak değerlendirebileceğini belirtti.

© REUTERS / Grigory Dukor Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif, İdlib'i konuştu

Suriye hükümetinin, gönüllü olarak silah bırakanlara af uygulayarak ve sığınmacıların sorunlarıyla uğraşarak barışçıl bir hayata dönüş fırsatı sunduğunu belirten Zaharova, "En zor sorun İdlib'dir. Ama Rusya, Türkiye ve İran arasındaki son iki görüşme ile Rusya ve Türkiye arasındaki son görüşmenin sonuçları pozitif belirtilerdir. Bununla birlikte Avrupalılar ve Amerikalılar da, isyancı ve aşırılık yanlılarının büyük kısmının İdlib'de yoğunlaştığını reddetmiyor" açıklamasında bulundu.

© Sputnik / Zaharova: İdlib'deki silahsız bölge, muhalefeti militanlardan ayırmaya yardımcı olacak

Sığınmacıların yurtlarına dönme konusuna da değinen Rus Dışişleri sözcüsü, bazı ülkelerin bu konu ayak direttiklerini vurguladı.

Zaharova, "Belki bu insanların evlerine dönmesini, organize olmasını, partilere katılmasını, politik özerklik almasını istemeyenler var. Bu süreci destekleyecek para bulunamıyor. Belli ki Batı acele ettirmiyor" dedi.