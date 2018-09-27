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00:00 28 Eylül 2018
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    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova

    Rusya: Il-20’nin ölümüne İsrail’in korkakça eylemleri sebep oldu

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’deki Il-20 vakasının İsrail’in “hatalı, profesyonellik dışı ve korkakça” eylemleri yüzünden meydana geldiğini belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Alexey Kudenko
    Zaharova: İsrail'den İl-20 vakası hakkında daha kapsamlı bir açıklama bekliyoruz
    İtalyan Panorama dergisine konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "17 Eylül trajedisi, partnerlerimizden birinin hatalı, profesyonellik dışı ve korkakça eylemlerinden sonra meydana geldi. Bu olay, Rusya'nın İsrail ile olan ilişkilerini acil konular dahilinde geliştirme çabalarına rağmen yaşandı" ifadelerini kullandı.

    'ÇOĞU TERÖRİST GRUBUN YOK EDİLMESİ OLUMLU'

    Suriye krizinde son zamanlarda birçok pozitif eğilimin gözlemlendiğini de dile getiren sözcü, bu gelişmeleri öncelikle, çoğu terörist grubun yok edilmesi ve Suriye hükümetinin ülkenin büyük kısmı üzerinde kontrol sağlaması olarak değerlendirebileceğini belirtti.

    Sergey Lavrov- Cevad Zarif - Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Grigory Dukor
    Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif, İdlib'i konuştu
    'EN ZORU İDLİB'

    Suriye hükümetinin, gönüllü olarak silah bırakanlara af uygulayarak ve sığınmacıların sorunlarıyla uğraşarak barışçıl bir hayata dönüş fırsatı sunduğunu belirten Zaharova, "En zor sorun İdlib'dir. Ama Rusya, Türkiye ve İran arasındaki son iki görüşme ile Rusya ve Türkiye arasındaki son görüşmenin sonuçları pozitif belirtilerdir. Bununla birlikte Avrupalılar ve Amerikalılar da, isyancı ve aşırılık yanlılarının büyük kısmının İdlib'de yoğunlaştığını reddetmiyor" açıklamasında bulundu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Zaharova: İdlib'deki silahsız bölge, muhalefeti militanlardan ayırmaya yardımcı olacak
    'BU İNSANLARIN EVLERİNE DÖNMESİNİ İSTEMEYENLER VAR'

    Sığınmacıların yurtlarına dönme konusuna da değinen Rus Dışişleri sözcüsü, bazı ülkelerin bu konu ayak direttiklerini vurguladı.

    Zaharova, "Belki bu insanların evlerine dönmesini, organize olmasını, partilere katılmasını, politik özerklik almasını istemeyenler var. Bu süreci destekleyecek para bulunamıyor. Belli ki Batı acele ettirmiyor" dedi.

     

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    Etiketler:
    İdlib Mutabakatı, IL-20 uçağının İsrail tarafından düşürülmesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib, Suriye, İran, Türkiye, İtalya, Rusya
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