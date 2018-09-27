Rusya'da çalışanlara check-up için ekstra izin verilecek

Rusya’da yapılan emeklilik reformu düzenlemeleri çerçevesinde, parlamentonun alt kanadı Duma, emeklilik yaşından 5 yıl önce olan ön emeklilik yaşındaki çalışanlara ve emekli olmasına rağmen çalışanlara check-up'tan geçmeleri için bir gün ekstra izin verilmesini kararlaştırdı.

© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev Yolsuzluk yapanların mal varlıkları, emeklilere dağıtılacak

Bireylerin sağlıklarının yakından takip edilmesi ve düzenli yapılan kontrollerin, birçok hastalığın önüne geçilmesini sağladığı bilinen bir gerçek. Rusya'da yapılan emeklilik reformları çerçevesinde alınan, yolsuzluk yapanların mal varlıklarının emeklilere dağıtılması kararının ardından, halka bu alanda da bir imtiyaz tanındı.

Duma'daki vekiller, yoğun çalışma temposu ve mesai saatlerinin sağlık kuruluşlarınınkiyle aynı olması nedeniyle check-up'a gidilememesi durumunu önlemek adına bir karar aldı. Bugün yapılan oylamada işverenlere, ön emeklilik yaşındaki ve çalışan emeklilere check-up'tan geçmeleri için personeline izin verme zorunluluğu getirilmesi kabul edildi.

Duma, yolsuzluk yapan kişilerin el koyulan parasal varlıklarının Rusya Emeklilik Fonu'na devrini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Rusya'da hükümetin önerdiği ve emeklilik yaşının kadınlar için 8 yıl arttırılarak 63'e, erkeklerinse 5 yıl arttırılarak 65'e çıkarılması teklifi tartışma yaratmıştı. Bunun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerdiği yeni reform paketi de Duma'dan geçmişti.

Teklifle erkeklerin emeklilik yaşının 2028'den itibaren 60'tan 65'e, kadınların emeklilik yaşının da 2034'ten itibaren 55'ten 60'a çıkarılması öngörülüyor. Teklifte gerçek emeklilik yaşından 5 yıl önce emeklilik öncesi yaşı uygulamasının getirilmesi de yer alıyor. Bu koşulu sağlayan kişilere daha iyi işsizlik koşulları ve istihdamları için ek garantiler verilmesi isteniyor.