Rusya ile Pakistan, İran-Pakistan-Hindistan doğalgaz hattı ile ilgili mutabakat imzaladı

Rusya ile Pakistan enerji bakanlıklarının İran doğalgazını Pakistan ve Hindistan’daki tüketicilere ulaştıracak olan İran-Pakistan-Hindistan doğalgaz hattı projesinin denizden geçen kısmı için işbirliği mutabakatı imzaladıkları açıklandı.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Rusya'dan Pakistan'a yeni doğalgaz boru hattı

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoliy Yanovskiy ve Pakistanlı mevkidaşı Şer Afgan-Han arasında imzalanan mutabakata göre Rusya'nın projenin denizden geçen kısmı için her türlü desteği vereceği belirtildi.

Açıklamada, "Mutabakat, İran'daki yataklardan çıkan doğalgazı Pakistan ve Hindistan'daki tüketicilere ulaştıracak olan doğalgaz boru hattının deniz kısmına kapsamlı destek verilmesini öngörüyor. Mutabakat zaptında, kaynak altyapısının belirlenmesi, gaz boru hattının konfigürasyonu ve güzergahını içerecek fizibilite çalışması da dâhil olmak üzere projenin destekleneceği yetkilendirilmiş kuruluşların belirlenmesi öngörüldü" ifadelerine yer verildi.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoliy Yanovskiy'nin yorumuna da yer verilen açıklamada, "Bunun, bizim Hint tarafıyla da aynı belgeye imza atmamız için gerekli ek şartları oluşturacağını düşünüyorum" dendi.

Geçtiğimiz yıl Rus enerji devi Gazprom, İran ile Farzad-A, Farzad-B, Kuzey Pars ve Kiş yataklarının geliştirilmesine katılma imkânı sağlayan bir mutabakat imzalamıştı. Gazprom daha önce İran-Pakistan-Hindistan doğalgaz hattı projesiyle ilgilendiğini açıklamıştı.