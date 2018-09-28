Kayıt
16:36 28 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Rus Ortodoks Kilisesi

    Rus Ortodoks Kilisesi: Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi tarihini çarpıtıyor

    © AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi'ne otosefallik (bağımsızlık) verilmesini gerekçelendirmek için 'tarihi belgeler' içeren bir rapor yayınladı. Rapora tepki gösteren Rus Ortodoks Kilisesi, rapoda Ukrayna Kilisesi tarihinin bilinçli olarak çarpıtıldığını vurguladı.

    Ukrayna Kilisesi'ne otosefallik verilmesi konusunda Rus Ortodoks Kilisesi ile Fener Rum Patrikhanesi arasında yaşanan gerilim sürüyor.

    'CİDDİ BİR BİLİMSEL TARTIŞMA GEREKLİ, BUNA HAZIRIZ'

    Rus Ortodoks Patriği Kirill, Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen Noel gecesi ayininde.
    © Sputnik / Sergey Pyatakov
    'Fener Rum Patrikhanesi ile ayrı düşmesi halinde, Rus Ortodoks Kilisesi Türkiye’de kendi yapılarını açabilir’
    Raporu Sputnik için değerlendiren Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı yetkilisi Nikolay Balaşov, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Kilisesi'nin tarihi hakkında sunduğu belgelerin güvenilmez olduğunun altını çizerek, gerçeği ortaya çıkarmak için arşiv belgeleri esas alınarak ciddi bir bilimsel tartışma yapılması gerektiğini kaydetti.

    Patrikhanenin sunduğu belgelerin konunun ele alınması için tartışma zemini oluşturduğunu belirten Balaşov, Rus Ortodoks Kilisesi'nin bu bilimsel tartışmayı son derece önemli bulduğunu ve tartışmaya hazır olduğunu ifade etti.

    'BELGELER GEÇİCİ YETKİDEN SÖZ EDİLMİYOR'

    Patrikhanenin 1686 yılına ait belgelerle Moskova patrikhanelerinin Kiev Kilisesi üzerinde 'sadece geçici yetkileri olduğunu' savunmasına yanıt veren Balaşov, "Aslında belgeler, tam tersine işaret ediyor. 'Geçici yetki' konusunda hiçbir husus yer almıyor" diyerek iddiayı reddetti.

    'KİRİLL, BARTHOLOMEOS'A GÖRÜŞME TEKLİF ETTİ'

    Rus Ortodoks Kilisesi
    © AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI
    Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardan çıkıyor
    Rus Ortodoks Kilisesi'nin bu döneme ait tüm arşiv belgelerini incelediğini, Yunanca ve Türkçe kaynakları araştırdığını söyleyen Balaşov, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Fener Rum Patriği Bartholomeos'a bilim insanları ve kiliselerin yetkilileri arasında 1686 yılının tarihi belgelerinin ele alındığı bir görüşme teklif ettiğini vurguladı.

    Kendisini 'ekümenik' (evrensel) sayan Fener Rum Patrikhanesi'nin, Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığından yana tavır aldığı, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin ise bu olasılığa kesin bir dille karşı çıktığı basına yansımıştı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nin, Moskova'nın izni olmadan tüm devletlere bağımsız kilise oluşturma hakkı verme yönünde karar aldığını aktararak, "Bu kararı göz önüne alacak olursak ilk sırada Ukrayna'nın ulusal kilise oluşturma hakkı olabilir" demişti.

    BAZI DİN ADAMLARI OTOSEFAL İLAN ETMİŞTİ

    Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişlerdi. Ancak Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması gerekiyor.

    Etiketler:
    otosefal, Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı yetkilisi Nikolay Balaşov, Türkiye, Ukrayna, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yaşlı kadınların yüz hatları
    Bir ömrün yüz hatlarındaki izdüşümü ve sokaktaki yalnızlık
    Karikatür
    Poroşenko ile Trump, BM'de 'pişti' oldu
    'Mars'la buluşma'. Sanatçı Andrey Sokolov
    Mars'a gönderilecek bir turisti neler bekliyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet