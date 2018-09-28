Rus Ortodoks Kilisesi: Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi tarihini çarpıtıyor

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi'ne otosefallik (bağımsızlık) verilmesini gerekçelendirmek için 'tarihi belgeler' içeren bir rapor yayınladı. Rapora tepki gösteren Rus Ortodoks Kilisesi, rapoda Ukrayna Kilisesi tarihinin bilinçli olarak çarpıtıldığını vurguladı.

Ukrayna Kilisesi'ne otosefallik verilmesi konusunda Rus Ortodoks Kilisesi ile Fener Rum Patrikhanesi arasında yaşanan gerilim sürüyor.

'CİDDİ BİR BİLİMSEL TARTIŞMA GEREKLİ, BUNA HAZIRIZ'

Raporu Sputnik için değerlendiren Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı yetkilisi Nikolay Balaşov, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Kilisesi'nin tarihi hakkında sunduğu belgelerin güvenilmez olduğunun altını çizerek, gerçeği ortaya çıkarmak için arşiv belgeleri esas alınarak ciddi bir bilimsel tartışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Patrikhanenin sunduğu belgelerin konunun ele alınması için tartışma zemini oluşturduğunu belirten Balaşov, Rus Ortodoks Kilisesi'nin bu bilimsel tartışmayı son derece önemli bulduğunu ve tartışmaya hazır olduğunu ifade etti.

'BELGELER GEÇİCİ YETKİDEN SÖZ EDİLMİYOR'

Patrikhanenin 1686 yılına ait belgelerle Moskova patrikhanelerinin Kiev Kilisesi üzerinde 'sadece geçici yetkileri olduğunu' savunmasına yanıt veren Balaşov, "Aslında belgeler, tam tersine işaret ediyor. 'Geçici yetki' konusunda hiçbir husus yer almıyor" diyerek iddiayı reddetti.

'KİRİLL, BARTHOLOMEOS'A GÖRÜŞME TEKLİF ETTİ'

© AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardan çıkıyor

Rus Ortodoks Kilisesi'nin bu döneme ait tüm arşiv belgelerini incelediğini, Yunanca ve Türkçe kaynakları araştırdığını söyleyen Balaşov, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Fener Rum Patriği Bartholomeos'a bilim insanları ve kiliselerin yetkilileri arasında 1686 yılının tarihi belgelerinin ele alındığı bir görüşme teklif ettiğini vurguladı.

Kendisini 'ekümenik' (evrensel) sayan Fener Rum Patrikhanesi'nin, Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığından yana tavır aldığı, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin ise bu olasılığa kesin bir dille karşı çıktığı basına yansımıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nin, Moskova'nın izni olmadan tüm devletlere bağımsız kilise oluşturma hakkı verme yönünde karar aldığını aktararak, "Bu kararı göz önüne alacak olursak ilk sırada Ukrayna'nın ulusal kilise oluşturma hakkı olabilir" demişti.

BAZI DİN ADAMLARI OTOSEFAL İLAN ETMİŞTİ

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişlerdi. Ancak Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması gerekiyor.