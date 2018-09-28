Rus Demiryolları’nın ilk başkanı, Putin ve Yeltsin için özel hazırlanan vagonları anlattı

Rus Demiryolları’nın ilk başkanı, eski Yol Bakanı Gennadiy Fadeyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmeleri için hazırlanan vagonların Federal Koruma Kurumu’nun (FSO) isteği doğrultusunda tüm güvenlik koşulları göz önünde bulundurularak hazırlandığını söyledi.

Kremlin'in internet sitesinde, 2003 yılından Putin'in Fadeyev'le oturduğu bir vagonun fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta yeşil örtülü bir masa, sıradan vagonlardakinden farklı olan perdeler ve bir telefon görüldü.

Sputnik'e konuşan Fadeyev, fotoğrafta görülen vagonun Rusya devlet başkanı için hazırlanılan sıradan bir vagon olduğunu söyledi.

Fadeyev, "Başkan için özellikle trene ekleniyor. FSO'nun isteği doğrultusunda tam güvenlik koşullarının sağlanması ve devlet başkanı olarak yapılacak çalışmalar göz önünde bulundurularak hazırlanıyorlar" dedi.

Fadeyev, 1996 yılında özel bir vagonla dönemin Devlet Başkanı Boris Yeltsin'le birlikte ülkenin güneyine gittiklerini belirterek, Putin'in kullandığı vagonların daha modern olduğunu ifade etti.

Fadeyev, masada Putin'le neler konuştuklarını da şöyle anlattı: "Ladojskiy tren istasyonu altyapısıyla ilgili yenilikler yapılmıştı, açılışına gitmiştik. 8 saat 30 dakika yolculuk yapmıştık. Hava güzeldi, yolcular, vatandaşlarımız bu yeni ve farklı istasyon için teşekkür etmişti. Devlet başkanı ziyaretçi defterine istasyonla ilgili ‘tebrikler' yazmıştı" dedi.