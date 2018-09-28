Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov: Rusya, Erdoğan'ın İdlib'deki militanlarla ilgili sözlerine inanıyor

Erdoğan, Reuters'a verdiği demeçte İdlib'deki radikal grupların silahsızlandırılmış bölgeden çıkmaya başladığını söylemişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'a Moskova'nın Erdoğan'ın açıklamasını teyit etmediği soruldu.

Bogdanov, "Ben bunu teyit edemem ancak eğer Erdoğan bunu söylediyse, o halde biz buna inanırız. Bu konuda mutabakat sağladık ve demek ki, Türk partnerlerimiz Soçi anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiriyor" diye konuştu.

Bogdanov, bu gelişmenin Rusya'yı doğal olarak memnun ettiğini sözlerine ekledi.

© REUTERS / Mohamad Bayoush/File Photo İdlib mutabakatı zaptının 10 maddesi

Türkiye ve Suriye'nin İran'la birlikte İdlib kentinde silahsızlandırılmış bölge kurulmasına ilişkin anlaşmaya bağlı kalacağına inandıklarını vurgulayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Hepimizin en üst siyasi düzeyde yapılan anlaşmalara bağlı kalacağına inanıyoruz" dedi.

Bogdanov, hem askeri yetkililerin ve diplomatların hem de sürece dahil olan tüm tarafların bu anlaşmaların eksiksiz olarak uygulanması için gereken her şeyi yapacağından emin olduklarını ifade etti.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Türkiye-Rusya uzlaşısı: İdlib'de silahsız bölge kurulacak

Bogdanov, İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Öte yandan Bogdanov, Rusya'nın silahsızlandırılmış bölgenin geçici olmasında ısrarcı olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE VE İRAN'LA İNSANİ KORİDOR KONUSUNU İSTİŞARE EDİYORUZ'

İdlib'de insan koridorlar açma konusunun Rusya, Türkiye ve İran arasında istişare edildiğini de belirten Bogdnova, "Bu konular istişare ediliyor. Sürekli temas halindeyiz. Dışişleri bakanlarımız Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif New York'ta buluştu. Bunun Türk partnerlerimizin hazır olmasına bağlı olduğunu düşünüyorum" açıklamasından bulundu.

© REUTERS / Ammar Abdullah Rusya: İdlib’de insani koridorlar ne kadar erken açılsa o kadar iyi

İnsani koridorların, olabildiğince erken bir süre içerisinde açılmasının önemine vurgu yapan Rus diplomat, "Bu konular istişare ediliyor. Sürekli temas halindeyiz. Dışişleri bakanlarımız Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif New York'ta buluştu. Bunun Türk partnerlerimizin hazır olmasına bağlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda anlaşma sağlamıştı.