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    Suriye/İdlib

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov: Rusya, Erdoğan'ın İdlib'deki militanlarla ilgili sözlerine inanıyor

    © AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye'nin İran'la birlikte İdlib kentinde silahsızlandırılmış bölge kurulmasına ilişkin anlaşmaya bağlı kalacağına inandıklarını söyledi.

    Sergey Lavrov- Cevad Zarif - Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Grigory Dukor
    Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif, İdlib'i konuştu
    Erdoğan, Reuters'a verdiği demeçte İdlib'deki radikal grupların silahsızlandırılmış bölgeden çıkmaya başladığını söylemişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'a Moskova'nın Erdoğan'ın açıklamasını teyit etmediği soruldu.

    Bogdanov, "Ben bunu teyit edemem ancak eğer Erdoğan bunu söylediyse, o halde biz buna inanırız. Bu konuda mutabakat sağladık ve demek ki, Türk partnerlerimiz Soçi anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiriyor" diye konuştu.

    Bogdanov, bu gelişmenin Rusya'yı doğal olarak memnun ettiğini sözlerine ekledi.

    İdlib'in Cisr eş Şuğur bölgesinde Mart 2015'te Ensar eş Şam militanları
    © REUTERS / Mohamad Bayoush/File Photo
    İdlib mutabakatı zaptının 10 maddesi
    'TÜRKLERİN ANLAŞMAYA BAĞLI KALACAĞINA İNANIYORUZ'

    Türkiye ve Suriye'nin İran'la birlikte İdlib kentinde silahsızlandırılmış bölge kurulmasına ilişkin anlaşmaya bağlı kalacağına inandıklarını vurgulayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Hepimizin en üst siyasi düzeyde yapılan anlaşmalara bağlı kalacağına inanıyoruz" dedi.

    Bogdanov, hem askeri yetkililerin ve diplomatların hem de sürece dahil olan tüm tarafların bu anlaşmaların eksiksiz olarak uygulanması için gereken her şeyi yapacağından emin olduklarını ifade etti.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Türkiye-Rusya uzlaşısı: İdlib'de silahsız bölge kurulacak
    'SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGENİN GEÇİCİ OLMASINDA ISRARCIYIZ'

    Bogdanov, İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Öte yandan Bogdanov, Rusya'nın silahsızlandırılmış bölgenin geçici olmasında ısrarcı olduğunu ifade etti.

    'TÜRKİYE VE İRAN'LA İNSANİ KORİDOR KONUSUNU İSTİŞARE EDİYORUZ'

    İdlib'de insan koridorlar açma konusunun Rusya, Türkiye ve İran arasında istişare edildiğini de belirten Bogdnova, "Bu konular istişare ediliyor. Sürekli temas halindeyiz. Dışişleri bakanlarımız Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif New York'ta buluştu. Bunun Türk partnerlerimizin hazır olmasına bağlı olduğunu düşünüyorum" açıklamasından bulundu.

    İdlib
    © REUTERS / Ammar Abdullah
    Rusya: İdlib’de insani koridorlar ne kadar erken açılsa o kadar iyi
    'KORİDORUN OLABİLDİĞİNCE ÇABUK AÇILMASI TÜRK PARTNERİMİZE BAĞLI'

    İnsani koridorların, olabildiğince erken bir süre içerisinde açılmasının  önemine vurgu yapan Rus diplomat, "Bu konular istişare ediliyor. Sürekli temas halindeyiz. Dışişleri bakanlarımız Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif New York'ta buluştu. Bunun Türk partnerlerimizin hazır olmasına bağlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda anlaşma sağlamıştı.

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    Etiketler:
    Soçi görüşmesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran, Rusya, İdlib, Suriye, Türkiye
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