Putin, BDT zirvesinde Puşkin'in Yevgeniy Onegin'ini okudu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesi kapsamında yapılan imza töreni sırasında Rus yazar ve şair Aleksandr Puşkin'in Yevgeniy Onegin eserini okudu.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin Rus Demiryolları’nın ilk başkanı, Putin ve Yeltsin için özel hazırlanan vagonları anlattı

BDT zirvesinde yapılan imza töreninde Putin, Puşkin'in ölümsüz eseri Yevgeniy Onegin'den ‘kopamadı.' İlk önce kitabı masada bir kenara koyan Putin, birkaç belge imzaladıktan sonra kitabı yeniden eline alıp birkaç sayfa okudu. Daha sonra önüne yeni belgeler getirilen Rus lider, o belgeleri de imzaladıktan sonra yeniden kitaba döndü.

Putin, ‘kitap keyfini' Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, yanına oturduktan sonra yarıda bırakıp kitabı bir kenara koymak zorunda kaldı. Ancak masadan kalkarken onu yanına aldı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yanına gelip onunla sohbet ettiği sırada da kitap elindeydi.

Putin 2016 yılında vatansever temalı ve klasik karakterlerin olduğu film ve tabloları sevmişti. Yönetmen Sergey Bondarçuk'un yaptığı ‘Savaş ve Barış' filminin bir başyapıt olduğunu ifade etmişti.