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17:47 28 Eylül 2018
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    Dmitry Peskov

    Skripal şüphelisine dair yeni iddianın sorulduğu Peskov: Kızıl Meydan'da hala Lenin ve Stalinler dolaşıyor ama...

    © Sputnik / Natalia Seliverstova
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiltere'nin, eski Rus ajan Skripal ve kızını öldürme girişiminde bulunmakla suçladığı şüphelilerinden biri olan Ruslan Boşirov ile Rus askeri istihbaratında görev yaptığı söylenen bir albay olan Anatoliy Çepiga'nın benzerliğinin, ikisinin aynı kişi olduğunun kanıtı olmadığını söyledi.

    Rus ajan Sergey Skripal
    © AFP 2018 / AFP
    ‘İngiltere, Skripal olayında dahli olan 3. zanlının kimliğini tespit etti'
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, Skripal olayı şüphelilerinden Ruslan Boşirov'un, Rus yetkililerin söylediğinin aksine bir sivil olmayıp bir askeri istihbaratçı olduğunun kanıtı olarak, İngiltere merkezli araştırma sitesi Bellingcat'in yayınladığı fotoğraflar soruldu.

    Peskov soru karşısında, fotoğraflara bakıp insanların birbirine olan benzerliği üzerinden çıkarım yapmanın anlamsız olduğu ve Kremlin'in de bu tür spekülasyonlarda yer almak istemediği vurgusunu yaptı.

    Kremlin Sözcüsü Sovyet liderler Lenin ve Stalin gibi giyinip yerli ya da yabancı turistlerle para karşılığında fotoğraf çektiren kişilere gönderme yaparak şöyle devam etti: "Kızıl Meydan'da hala 10 Stalin ve 15 Lenin oradan oraya koşturuyor ve bu kişiler aynı gerçekleri gibi görünüyor. Ama bu, onların bu kişiler olduğunu göstermez."

    Ayrıca Peskov, iddialardan bir diğerine daha yanıt vererek, Bellingcat'in araştırmasında ismi ortaya atılan Çepiga'nın, Rusya lideri Vladimir Putin tarafından devlet nişanıyla ödüllendirildiği bilgisi de doğrulayamadığını kaydetti.

    Skripal
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    İngiliz bloggerlar, Skripal şüphelilerinden birinin Rus askeri istihbarat servisinde albay olduğunu iddia etti
    Bellingcat'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Bellingcat iki görevliden (İngiltere'nin Skripal olayı şüphelisi olarak ismini açıkladığı iki kişiden) birinin gerçek kimliğini doğrulamayı başardı. 'Ruslan Boşirov' takma adını kullanan şüphelinin gerçek kimliği Albay Anatoliy Çepiga'dır. Bu kişi, Rusya'nın en üst nişanı olan Rusya Federasyonu'nun Kahramanı unvanını almıştır. Bellingcat'in teşhisinin ardından söz konusu şahsa ya da araştırmaya yakın olan çok sayıda kaynak, şüphelinin kimliğini doğrulamıştır."

    Bellingcat araştırmacıları ayrıca, Çepiga'nın '2. Çeçen Savaşı'nda kilit rol oynayan ve aynı zamanda 2014 sonlarında Ukrayna sınırında görülen' 14. Spetsnaz Tugayı'nda görev yaptığını ileri sürmüştü.

    İngiliz Sky News televizyonu da İngiliz polisinin Skripal'i zehirlediği şüphesiyle daha önce pasaportlarındaki isimleri açıkladığı ve Rus askeri istihbarat servisi GRU için çalıştıklarını belirttiği iki şüpheliden birinin Anatoliy Vladimiroviç Çepiga olduğunu öne sürmüştü. Polis, Çepiga'yı daha önce Ruslan Borişov olarak teşhis etmişti.

     

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    Etiketler:
    Bellingcat, Anatoliy Çepiga, Vladimir Putin, Çepiga, Stalin, Lenin, Ruslan Boşirov, Sergey Skripal, Dmitriy Peskov, Rusya, İngiltere
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