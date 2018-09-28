Skripal şüphelisine dair yeni iddianın sorulduğu Peskov: Kızıl Meydan'da hala Lenin ve Stalinler dolaşıyor ama...

Peskov soru karşısında, fotoğraflara bakıp insanların birbirine olan benzerliği üzerinden çıkarım yapmanın anlamsız olduğu ve Kremlin'in de bu tür spekülasyonlarda yer almak istemediği vurgusunu yaptı.
Kremlin Sözcüsü Sovyet liderler Lenin ve Stalin gibi giyinip yerli ya da yabancı turistlerle para karşılığında fotoğraf çektiren kişilere gönderme yaparak şöyle devam etti: "Kızıl Meydan'da hala 10 Stalin ve 15 Lenin oradan oraya koşturuyor ve bu kişiler aynı gerçekleri gibi görünüyor. Ama bu, onların bu kişiler olduğunu göstermez."
Ayrıca Peskov, iddialardan bir diğerine daha yanıt vererek, Bellingcat'in araştırmasında ismi ortaya atılan Çepiga'nın, Rusya lideri Vladimir Putin tarafından devlet nişanıyla ödüllendirildiği bilgisi de doğrulayamadığını kaydetti.
Страна должна знать своих героев: подозреваемый в отравлении Скрипалей «Руслан Боширов» оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигойhttps://t.co/gBY0Uq965U— Беллингкэт (@bellingcat_ru) September 26, 2018
Bellingcat araştırmacıları ayrıca, Çepiga'nın '2. Çeçen Savaşı'nda kilit rol oynayan ve aynı zamanda 2014 sonlarında Ukrayna sınırında görülen' 14. Spetsnaz Tugayı'nda görev yaptığını ileri sürmüştü.
İngiliz Sky News televizyonu da İngiliz polisinin Skripal'i zehirlediği şüphesiyle daha önce pasaportlarındaki isimleri açıkladığı ve Rus askeri istihbarat servisi GRU için çalıştıklarını belirttiği iki şüpheliden birinin Anatoliy Vladimiroviç Çepiga olduğunu öne sürmüştü. Polis, Çepiga'yı daha önce Ruslan Borişov olarak teşhis etmişti.
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