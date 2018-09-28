Rusya ile Türkiye’den, Duma’da stratejik partnerlik toplantısı

Toplantıda konuşan Diriöz "İki ülke arasındaki ticaret hacmi artıyor, ülkelerimiz belirlediği hedeflere ulaştı. Ticaret hacmi 100 milyar dolara ulaştı, ancak bu yeterli değil. Önceliğimiz insani bağlantılar, halklarımızın yakınlaşması. Halklarımız arasında bağ kurmak istiyoruz" dedi.
‘STRATEJİK PARTNER OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM'
Gündoğdu ise uluslararası güvenlik ve bu alanda imzalanan anlaşmaların önemine vurgu yaptı.
Türkiye ile Rusya arasındaki temasların askeri krizlerin ortadan kaldırılmasını, göçmen sorununun çözülmesi ve terörle mücadeleye dikkat çekilmesini sağlayacağını belirten Gündoğdu, bu sayede ekonomi alanındaki projelerin de hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.
Rusya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Savelyev, bu toplantının Rusya ile Türkiye'nin uzun vadeli stratejik partner olma yolundaki yeni bir adım olduğunu vurguladı.
‘DOSTLUĞUMUZ SADECE EKONOMİK DEĞİL, JEOPOLİTİK ÖNEM TAŞIYOR'
Savelyev "Ülkelerimiz arasındaki dostluk, sadece ekonomi alanıyla ilgili değil. Bu öncelikle jeopolitik açıdan görevimiz. Rusya ve Türkiye liderleri bu alanda ülkelerimizi daha da yakınlaştırmak için yoğun şekilde çalışıyor. Bölgede (Ortadoğu) istikrara ulaşmak konusunda iki tarafın da ortak çıkarları var, bunu üçüncü bir güç hiçbir şekilde sarsamaz. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler halklarımızın refahı için daha da gelişecek" dedi.
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