Rusya ile Türkiye’den, Duma’da stratejik partnerlik toplantısı

Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun katılımıyla Moskova’da ‘Rusya ve Türkiye: Stratejik partnerlik alanları’ başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Taraflar toplantıda iki ülkenin dostluğunun sadece ekonomik açıdan değil, jeopolitik açıdan da önem taşıdığını vurguladı.

© REUTERS / Ümit Bektas Rus medyası: Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği, uluslararası ilişkilerde yeni bir çağın habercisi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da gerçekleştirilen toplantı kapsamında iki ülkeden uzmanlar içinde bulunduğumuz dönemin gerçekten sağlam ilişkiler geliştirmek için ideal olduğunu belirtti. Uzmanlara göre, ilişkilerin geliştirilmesi ülkelerin ekonomilerini geliştirmekle kalmayıp bölgedeki istikrarı da arttıracak. Bu alanda kullanılabilecek en iyi araçlarsa ‘halk diplomasisi'.

Toplantıda konuşan Diriöz "İki ülke arasındaki ticaret hacmi artıyor, ülkelerimiz belirlediği hedeflere ulaştı. Ticaret hacmi 100 milyar dolara ulaştı, ancak bu yeterli değil. Önceliğimiz insani bağlantılar, halklarımızın yakınlaşması. Halklarımız arasında bağ kurmak istiyoruz" dedi.

‘STRATEJİK PARTNER OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM'

Gündoğdu ise uluslararası güvenlik ve bu alanda imzalanan anlaşmaların önemine vurgu yaptı.

Türkiye ile Rusya arasındaki temasların askeri krizlerin ortadan kaldırılmasını, göçmen sorununun çözülmesi ve terörle mücadeleye dikkat çekilmesini sağlayacağını belirten Gündoğdu, bu sayede ekonomi alanındaki projelerin de hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Rusya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Savelyev, bu toplantının Rusya ile Türkiye'nin uzun vadeli stratejik partner olma yolundaki yeni bir adım olduğunu vurguladı.

© Sputnik / Amur Gadjiyev Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma Rusya ve Türkiye konulu yuvarlak masasına katılan Dmitriy Savelyev (Sağda)

‘DOSTLUĞUMUZ SADECE EKONOMİK DEĞİL, JEOPOLİTİK ÖNEM TAŞIYOR'

Savelyev "Ülkelerimiz arasındaki dostluk, sadece ekonomi alanıyla ilgili değil. Bu öncelikle jeopolitik açıdan görevimiz. Rusya ve Türkiye liderleri bu alanda ülkelerimizi daha da yakınlaştırmak için yoğun şekilde çalışıyor. Bölgede (Ortadoğu) istikrara ulaşmak konusunda iki tarafın da ortak çıkarları var, bunu üçüncü bir güç hiçbir şekilde sarsamaz. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler halklarımızın refahı için daha da gelişecek" dedi.