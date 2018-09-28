Lavrov: Rusya ve Türkiye’nin İdlib anlaşması uygulanıyor, tahliye başladı

Türkiye’nin, politik sürece hazır muhalefeti Nusra’dan ayıracağına söz verdiğini hatırlatan Lavrov, “Bu hiç de kolay bir iş değil. Ama biz yine de Türkiye’nin normal, aklı başında, vatansever muhalefeti Nusra’dan ayırmayı başaracağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
'TERÖRİSTLER YOK EDİLMELİ'
İdlib’den tahliye edilen militanların nereye gönderileceği konusunda birçok spekülasyonların yapıldığını dile getiren Lavrov, “Hatta onların örneğin Afganistan gibi diğer sıcak noktalara gönderileceği yönünde şüpheler var. Tüm bunlar kabul edilemez ve teröristler yok edilmeli” diye konuştu.
'İDLİB'DE NUSRA YANDAŞLARINA YER YOK'
Teröristlerin hak ettikleri cezayı çekmesi ve mahkemeye teslim edilmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, “Bunun nasıl yapılacağına gelişmelere göre karar verilmeli. Soçi’de varılan anlaşmanın mükemmel olduğunu ve şimdi bu sorunun çözümü için yol haritası olacağını kimse iddia etmiyor” ifadelerini kullandı.
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