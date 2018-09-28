'ABD, küçük partnerlerin fikrini umursamıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "NATO zirvesinde Trump, ‘Hepiniz Rusya'yı besliyorsunuz. Almanya olarak şu kadar para veriyorsunuz' dedi" açıklamasını değerlendiren Ananskih, şunu dedi: "ABD için kendi çıkarları dışında hiçbir çıkar yok. Neyse ki, Avrupalı partnerler bunu anlamaya başladı. Kuzey Akım-2 ile ilgili durum tamamen ekonomik. Almanya ve Türkiye liderleri, kendi ülkelerini ve vatandaşlarını savunmalı ve bunu yapıyorlar. Avrupa için ABD artık sadece ağabey değil. Washington durumun efendisi olmaya çalışıyor ve küçük partnerlerin fikrini umursamıyor".

ABD'nin engellerine rağmen Rusya'nın Avrupa'ya ucuz gaz temin edeceğini söyleyen Ananskih, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trump daha önce Kuzey Akım-2'ye yaptırımın uygulanmayacağını açıklamıştı. Rusya, yapım için gereken tüm izinleri aldı. Deniz altı bölümünün yapımı başladı. Gazprom, diğer partnerler olmadan da bu hattı döşer ve Almanya, diğer ülkeler gibi daha ucuz gazı alacak".