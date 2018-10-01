Gazprom, Türk doğalgaz şirketindeki hisselerini sattı

© AFP 2018 / VASILY MAXIMOV Gazprom ve Botaş arasındaki tahkim muameleleri durduruldu

Gazprom'un, Bosphorus Gaz şirketindeki yüzde 71 hissesini Şen Grup'a satmak üzere bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Anlaşmayla şirketin hisselerinin tamamı, Şen Grup'a geçmiş oldu.

Bosphorus Gaz Genel Müdürü Adnan Şen'le Gazprom yetkililerinin 21 Eylül'de sonuçlandırıldığı belirtilen hisse devri anlaşmasının değeri konusundaysa henüz bir açıklama yapılmış değil.

Gazprom'un 2004'te hissedarı olduğu Bosphorus Gaz, Türkiye'nin ilk doğalgaz ithal eden ve dağıtan özel şirketlerinden biri.

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Diğer taraftan Gazprom'un Türk şirketindeki hisselerini elden çıkarması beklenmedik bir gelişme değildi. Zira Rus enerji şirketinin yönetim kurulu başkan yardımcısı Aleksandr Medvedev geçen yıl yaptığı bir açıklamada, Gazprom'un, Bosphorus Gaz'daki hisselerini satmayı değerlendirdiğini doğrulamıştı. Medvedev, bunun sebebini 'Türk pazarındaki öngörülemezlikle' açıklamıştı.