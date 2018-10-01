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18:31 01 Ekim 2018
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    Puma

    Kaçan puma Rusya’da bir kasabayı birbirine kattı

    © Sputnik / Aleksandr Kryazhev
    Rusya
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    Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir kasabada yaşanan olayda, sahibi tarafından beslendiği evden kaçan bir puma, bölge sakinlerinden Aleksey Mirankov'a ait evin bahçesine girerek, talihsiz adamın köpeğine saldırdı. Saldırıyı küçük yaralar ile atlatan Zhulya isimli köpek mucizevi bir şekilde kurtuldu.

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    Rusya'da bir puma, bir ailenin yaşadığı evin bahçesine girerek ailenin evcil köpeğine saldırdı. Keskin dişleriyle köpeği boynundan kavrayan puma, 8 dakika boyunca köpeği bahçe içerisinde sürükledi.

    Sabah saatlerinde kaçarak kasabayı birbirine katan pumanın, Aleksey Mirankov isimli kasaba sakinin evinin bahçesine gelerek, 1, 1.5 saatini talihsiz adamın bahçesinde geçirdiği belirtildi.

    O sırada Mirankov'un evcil köpeklerinden birine saldıran puma, daha sonra bölgeye gelen kurtarma ekipleri tarafından sakinleştirici iğne ile vurularak, etkisiz hale getirildi.

    Pumanın bir oyuncak gibi oynadığı Zhulya isimli köpek, şanş eseri küçük yaralar ile kurtuldu.

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    Köpeğinin havlamalarını duyduktan sonra olayı fark ettiğini aktaran talihsiz köpeğin sahibi, "Dışarı çıktığımda, bir pumanın köpeğimizi dişleri arasında tuttuğunu gördüğümde şok oldum. İlk başta kendimi kaybettim" sözleri ile yaşadığı şaşkınlığı aktardı.

    Olay anında yaşadığı korkuyu aktaran talihsiz adam, "Aniden kızım aklıma geldi. Kızım genellikle zamanını dışarıda bahçemizde yürüyerek geçirir, ama neyse ki evdeydi. Eve dönmeye yeltendiğimde, pumanın dişleri arasında köpeğimizi tutarken beni yakalamak için koştuğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

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    Köpeğini kurtarmak için hiçbir şey yapamadığını aktaran Mirankov, "Eve girdiğim an hemen telefon sarılarak, acil hizmetler servisini aradım. Daha sonra, kurtarma ekipleri geldi ve pumayı sakinleştirici iğne ile vurdu. Ekipler, genç bir erkek olan pumanın, Gryazi olarak bilinen Moskova yakınlarındaki zengin bir yerleşim alanından kaçtığını söylediler" dedi.

    Pumanın uzun süre bahçede kalarak saklanan köpeklerini aradığını belirten kasaba sakini, "Bu arada önemli olan şey köpeğim Zhulya, bir şekilde olsa da sadece küçük sıyrıklar alarak kurtulmayı başardı. Bu durum komik veye sevimli bir olay değil, bu hayvan bir çocuğun veya yetişkinin boynunu dakikalar içerisinde kırabilir" açıklamasında bulundu.

    Moskova yakınlarındaki Kozino kasabası sakinleri, pumanın, Moskova yakınlarındaki zengin bir yerleşim alanı olan Gryazi isimli bölgedeki bir villadan kaçtığını düşündüklerini aktardı.

    Kasaba sakinleri, bölgede oturan zenginlerin vahşi ve tehlikeli hayvanları evcil hayvan gibi beslemesine karşı harekete geçilmesi talebinde bulundu.

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    Etiketler:
    Puma, Köpek, Rusya, Bir puma, kozino kasabası sakinşlerin Aleksey Miranko'nun köpeğine saldırdı, Aleksey Mirankov, Moskova, Rusya
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