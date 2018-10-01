Kremlin, Skripal vakasını basınla konuşmama kararı aldı

Skripal vakasının zanlıları hakkındaki haberlerle ilgili sorularını bir kez daha yanıtsız bırakan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hiçbir kanıt bulunmadığı için bundan böyle bu konuda ve zanlıların kimlikleri hakkında basınla konuşulmayacağını duyurdu.

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Londra'nın Skripal vakasının zanlıları olarak duyurduğu Ruslan Boşirov ve Alelsandr Petrov'un kimlikleri hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yanlış bilgi verilip verilmediği soruldu.

'BBC HERHANGİ BİR ŞEYİ DOĞRULAYAMAZ'

Peskov, "Artık bu konuyu basınla konuşmayacağız. BBC herhangi bir şeyi doğrulayamaz, BBC bir önermede bulunabilir. Tartışma basın düzeyinde yapıldığı için Kremlin olarak artık bu tartışmaya katılmak istemiyoruz"açıklamsında bulundu.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti. İngiltere, olaydan Moskova yönetimi sorumlu tutmuş, Rusya iddialarını birçok kez yalanlamıştı.