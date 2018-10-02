Şoygu: Rusya, Suriye'ye S-300 teslimatını tamamladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle düzenlediği toplantıda konuşan Şoygu, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırmayı amaçlayan S-300 sistemlerinin teslimatı çerçevesinde Şam'a 49 adet ekipmanın teslimatının tamamlandığını duyurdu.

''Devlet Başkanımızın kararı doğrultusunda öncelikle Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak amacıyla bu ülkedeki hava savunma sistemlerini güçlendirmeye yönelik bir dizi faaliyeti uygulamaya geçirdik'' diyen Şoygu, şöyle devam etti:

'AYDINLATMA, ALGILAMA, KONTROL, FIRLATMA'

''S-300 sistemlerinin teslimatını tamamladık. Aydınlatma detektörleri, başlıca algılama sistemleri, kontrol makineleri ve 4 adet fırlatma rampasından oluşan toplam 49 adet ekipmanın sevkiyatı tamamlandı.''

Rus Orgeneral, teslimat çalışmalarının 1 gün önce eksiksiz olarak tamamlandığını açıkladı.

'BİRLEŞİK KONTROL SİSTEMİNİ KURMA ÇALIŞMALARI 20 EKİM’E KADAR TAMAMLANACAK'

Şoygu, Suriye’deki hava savunma ağı için kullanılacak olan birleşik kontrol sistemi kurma çalışmalarının 20 Ekim'e kadar tamamlanacağını aktardı:

''Tüm hava savunma ağının birleşik kontrol sistemine gelince, bu sistemin teslimatına da başlamış bulunuyoruz, ekiplerin hazırlık ve eğitimini, ağa bağlanmayı da kapsayan tüm çalışmaları 20 Ekim’e kadar eksiksiz olarak tamamlayacağız.''

Rus Savunma Bakanı, Suriyeli askerlerin 3 ay içerisinde Suriye’ye teslim edilen S-300 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere eğitileceğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in ''Suriye ordu birliklerinin S-300’lerle çalışma eğitimi ne kadar sürecek'' sorusuna, ''Üç ay'' yanıtını veren Rus orgeneral, gerekli personel ve uzmanları seçme çalışmalarının tamamlanarak, bu kişilerin eğitimine başlandığını sözlerine ekledi.