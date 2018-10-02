Uşakov: Putin ile Erdoğan yıl sonuna kadar bir araya gelebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yılsonuna kadar tekrar görüşebileceklerini söyledi.

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar tekrar bir araya gelebileceklerini belirtti.

"İkili temasların gündemi çok yoğun. İleriye dönük planlar var, kulis arkasında yürüttüğümüz çalışmaları biraz açabilirim" diyen Uşakov, Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya liderleri arasında dörtlü Suriye zirvesi ile ilgili çalışmaların aktif bir şekilde sürdüğünü de kaydetti.

Basın mensuplarının ‘ileriye dönük görüşme planlarının iki liderin yıl sonuna kadar görüşebileceği anlamına geliyor mu' sorusuna Uşakov, "Evet, yıl sonuna kadar" yanıtını verdi.

SURİYE İLE İLGİLİ DÖRTLÜ ZİRVE KONUSUNDA EN KISA ZAMANDA MUTABAKAT SAĞLANACAK

Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya liderleri arasında dörtlü Suriye zirvesi ile ilgili anlaşmanın en kısa zamanda sağlanacağını belirten Uşakov, Rusya'nın zirvenin İstanbul'da yapılmasını beklediğini kaydetti.

Uşakov, "Şu anda görünüşe göre bu fikir yeniden gündemde. Eğer dört ülke de katılacağını teyit ederse zirvenin yapılması konusunda en kısa zamanda mutabakat sağlanmış olur. Rusya'nın beklentisi zirvenin İstanbul'da olacağı yönünde. Şimdi somut tarihler konusunda mutabık kalacağız" diye konuştu.