Putin silahsızlandırılmış bölge hakkında konuştu: Kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma

Rusya lideri Vladimir Putin, İdlib'de Suriye ordusu ve silahlı grupları ayıran silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasına ilişkin Türkiye ile vardıkları anlaşma hakkında, "Kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma" dedi. Putin ayrıca, Rusya ve Türkiye'nin, İran'ın da desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.

© REUTERS / Ammar Abdullah Rusya: İdlib’de insani koridorlar ne kadar erken açılsa o kadar iyi

Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası forumuna katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, burada, İdlib'de bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulup terörist grupların bu bölgeden uzaklaştırılmasını öngören anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şu anda bu anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda gerçekten çok aktif çalışmalar yürütüyoruz" diyen Rus lider, bu çalışmaların İran'ın desteğiyle devam ettirileceğini de belirtti.

Putin ayrıca, "Bu, Rusya ve Türkiye arasında yapılmış çok iyi bir anlaşma. Zira yeniden kan dökülmesini önledi" ifadelerini kullandı.

'TÜM YABANCI GÜÇLER ÇEKİLMELİ'

Diğer taraftan Putin, yabancı güçlerin hepsinin er geç Suriye'den çekilmesini istediklerini de vurguladı.

Rusya lideri, Suriye'den çekilmesi gereken üçüncü taraflar arasında Rus güçlerinin de bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, "Evet, Suriye hükümetinin bunu kabul etmesi halinde, Rusya da bu güçlere dahil" dedi.

Öte yandan Putin, Suriye'de güçleri bulunan ABD'nin ise uluslararası hukuku ihlal ettiğini çünkü Washington'ın, güçlerini bu ülkede konuşlandırmak için ne Şam'ın davetini ne de BM'nin onayını aldığını bir defa daha vurguladı.