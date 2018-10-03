Putin: Skripal bir aktivist değil, hain ve alçak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı basın kuruluşlarının İngiltere’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal’in bir insan hakları aktivisti olduğu fikrini empoze etmeye çalıştığını, ancak onun vatanına ihanet eden bir hain ve alçak olduğunu söyledi.

Moskova'da gerçekleştirilen Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu'nda konuşan Putin, İngiliz istihbaratı MI6'ya bilgi sızdıran eski Rus ajan Sergey Skripal'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin "Bazı basın kuruluşları Skripal'in bir tür insan hakları aktivisti olduğu fikrini empoze ediyor. O sadece bir ajan, vatanına ihanet eden bir hain. Sadece bir alçak, hepsi bu" dedi.

'NE KADAR HIZLI BİTERSE O KADAR İYİ'

"Düşünün bir ülkenin vatandaşısınız ve birden ülkesine ihanet eden biri çıkıyor. Ona nasıl yaklaşırdınız?" diyen Putin, Skripal olayının bir enformasyon kampanyasına dönüştüğünü ifade etti.

Putin "Bu durumun geçmesini, bunun bitmesini umuyorum. Ne kadar hızlı biterse o kadar iyi" dedi.

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Putin, "Kimsenin orada birine eziyet etmeye ihtiyacı yoktu. Bu Skripal, —dediğim gibi o bir hain- yakalandı, cezalandırıldı, hapishanede 5 yıl yattı ve onu serbest bıraktık hepsi bu. O da buradan gitti ve işbirlikçilik yapmaya devam etti, birtakım istihbarat servislerine danışmanlık yaptı" ifadelerini kullandı.

‘CASUSLUK, FAHİŞELİK GİBİ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MESLEKLERİNDEN'

Putin "Gizli servisler arasındaki çekişme dün doğmadı. Bildiğiniz gibi casusluk, fahişelik gibi dünyanın en önemli mesleklerinden" dedi.

‘BU NE SAÇMALIK?'

Putin, Amesbury'de evsizler barınağında yaşamını sürdüren ve zehirlenme sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki Dawn Sturgess'la ilgili basında Rusya ile ilgili yer alan iddialara da değindi.

Skripal olayı ile ilgili olup bitenlerin kendisini şaşırttığını belirten Putin "Ne yani, bir takım adamlar oraya gidip, İngiltere'deki evsizleri mi zehirlemeye başladı? Bu ne saçmalık?" dedi.

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Skripal, 1990'lı yılların ortalarında İngiliz istihbaratının safına geçmiş ve çok sayıda Rus ajanının kimliği hakkında bilgi vermişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından 2004 yılında tutuklanan Skripal, 13 yıl hapis cezası almıştı. Daha sonra Skripal ve 3 diğer tutuklu ajan 2010'da ABD'de tutuklu 10 Rus ajanla takas edilmişti. Skripal de dönemin Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev tarafından affedildikten sonra Salisbury'e yerleşmişti.

Skripal ve kızı Yuliya mart ayında Salisbury'de zehirlenmesi olayından Rusya sorumlu tutulmuştu.

Daha sonra Amesbury'de bir Charlie Rowley ve Dawn Sturges çifti zehirlenmişti, bu olayda da Rusya hedef alınmıştı.