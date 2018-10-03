'Trump kazanmasa daha iyi mi olurdu?' sorusuna Putin'den yanıt

Rusya lideri Putin, 'ABD'de 2016'da düzenlenen seçimlerde Trump kazanmasaydı daha iyi mi yoksa daha kötü mü olurdu?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Daha iyi mi yoksa daha kötü mü olurdu bilmiyorum. Elimizde olanla çalışacağız. Zira siyasette şart kipi yoktur."

Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası forumunun ana oturumuna katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya ile olan ilişkilere etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Öncelikle, Trump'ın onuruna gölge düştüğünü düşünmüyorum. Halk onu seçti, halk ona oy verdi. Bu, birilerinin hoşuna gitmiyor, kimileri ABD seçmeninin fikrine saygı duymak istemiyor" dedi ve ekledi: "Fakat bu, bizim işimiz değil, bu, ABD'nin kendi iç işi."

Rusya lideri, "Trump'ın seçilmemiş olması halinde, bu, daha iyi mi yoksa daha kötü mü olurdu?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bilindiği gibi siyasette şart kipine yer yoktur. Belki çok daha kötü olurdu, bunu bilemeyiz. İyi veya kötü, ABD'nin başka bir başkanı yok. Başka bir ABD de yok. Elimizde olanla çalışacağız."