Putin'den Venezüella'ya yönelik dış müdahalelere tepki: Züccaciye dükkanındaki fil gibi tepinmek olmaz

Venezüella'ya dışarıdan yapılan müdahalelere tepki gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bir ülkeye sızıp züccaciye dükkanındaki fil gibi tepinmek olmaz" dedi.

Rusya Enerji Haftası kapsamındaki bir panelde konuşan Putin, "Dışarıdan hiçbir dayatma yapılamaz. Züccaciye dükkanındaki bir fil gibi ülkeye sızıp gerçekte neler olduğunu anlamadan tepinmek olmaz; filin en büyük ve en akıllı hayvan olduğunu düşünmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Rus lider, Venezüella'nın kaderini dünyadaki herhangi bir kişinin değil, Venezüella halkının belirlemesi gerektiğini de vurguladı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.