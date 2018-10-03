Patrik Kirill’den Ortodoks Kiliseleri’ne Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlık isteğiyle ilgili görüşme çağrısı

© AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI Rus Ortodoks Kilisesi: Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi tarihini çarpıtıyor

Sputnik'e konuşan Balaşov, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in yerel kilise başpiskoposlarına gönderdiği mektupla Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlık talebi ile ilgili genel görüşmeler gerçekleştirme çağrısı yaptığını ifade etti.

Balaşov "Mektuplarda Rus Ortodoks Kilisesi'nin taleple ilgili duruşu, Fener Rum Patrikhanesi'nin eylemlerinin olası negatif sonuçları hakkında bilgi verildi. Ayrıca tüm Ortodoks Kiliseleri'nde konunun görüşmesi için sorumluluk alınması teklifi yapıldı" dedi.

Dünyada toplamda 15 Ortodoks Kilisesi var ve Rus Ortodoks Kilisesi bunlardan en büyüğü. Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişlerdi. Ancak Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması gerekiyor. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını kısa bir süre sonra alacağını iddia etmişti.