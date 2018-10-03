Lavrov: AB, güvence vermesi durumunda Türk Akımı’nda yer alabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerin, Güney Akımı projesi ile ilgili hikâyenin tekerrür etmeyeceğine dair güvence vermeleri halinde Türk Akımı projesinde yer alabileceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına konuştu. Lavrov, “Türk Akımı’nın sadece bir Rus-Türk projesi olarak kalmayıp, elbette ki Güney Akımı ile olup bitenlerin tekerrürü olmayacağına dair güvencenin verilmesi koşuluyla AB’nin ve diğer ilgili ülkelerin katılabileceği bir proje olma imkânı bulunuyor” diye konuştu.

Rusya Aralık 2014’te Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan topraklarından geçirilmesi planlanan Güney Akımı doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili çalışmalara, AB’nin yapıcı olmayan tutumu nedeniyle son verildiğini açıklamıştı.

Ekim 2016’daysa Rusya ve Türkiye, Rus gazını Türkiye’ye taşıyacak Türk Akımı doğalgaz boru hattının inşaatı ile ilgili hükümetler arası anlaşmayı imzaladı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un 7 Mayıs 2017'de yapımına başladığı Türk Akımı projesi, her biri 15.75 milyar metreküp hacimli iki kolun yapımını öngörüyor.

Türk Akımı'nda gaz akışının Aralık 2019'da başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Projenin deniz bölümünün inşaatı, Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.