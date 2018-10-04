Putin: Avrupa’nın Bulgaristan gibi zayıflık göstermesini istemem

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’nın Kuzey Akımı 2 projesinin inşasında Bulgaristan’ın Güney Akımı projesinden caydığında yaptığı gibi zayıflık ve yetersizlik göstermesini hiç istemediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün St. Petersburg'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile ikili enerji işbirliği geliştirmek için görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından verilen basın toplantısında Putin, Avrupa'nın Bulgaristan'ın Güney Akımı projesinde yaptığı gibi Kuzey Akımı 2'nin inşasından vazgeçmemesini umduğunu ifade etti.

Putin "Tüm Avrupa'nın zayıflık ve kendi çıkarlarını koruma konusunda yetersizlik gösterip Bulgaristan gibi görünmesini hiç istemem. Hepimiz projenin gerçekleşmesiyle ilgileniyor ve uygulanması için mücadele edeceğiz" dedi.

Putin, Rusya'nın Avusturya ve Avusturya üzerinden diğer Avrupa ülkelerine kesintisiz enerji sevkiyatı sağladığını vurguladı.

KURZ: PROJEYİ DESTEKLİYORUZ

Bölgenin enerji güvenliğinin sağlanmasına vurgu yapan Kurz ise "Rusya'dan 50 yıldır gaz sevkiyatı yapılıyor. Bu sevkiyatlar her zaman stabildi, en zorlu siyasi dönemlerde bile. Sadece Avusturya değil tüm Avrupa daha fazla işbirliği istiyor. Avusturya bu bağlamda Kuzey Akımı 2'yi destekliyor" dedi.

Karadeniz'den Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovenya ve Avusturya'ya uzanması planlanan Güney Akımı projesi 2014'te Avrupa Birliği'nden gelen engeller ve Ukrayna krizi nedeniyle uygulanan yaptırımlar nedeniyle iptal edilmişti. Bulgaristan projenin topraklarından geçmesini istememişti.

Kuzey Akımı 2 projesi ile Rusya'dan Avrupa'ya yılda 55 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapılması planlanıyor.