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18:30 04 Ekim 2018
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    Kimyasal silah

    Rusya: ABD'nin Gürcistan'daki laboratuvarda yaptığı zehirli kimyasal testi 73 kişinin ölümüne yol açtı

    © AP Photo / Alfonso Perez
    Rusya
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    Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, ABD'nin Gürcistan'da ilaç testi kisvesi altında insanlar üzerinde muhtemelen zehirli kimyasal madde denediğini ve sonucunda 73 Gürcistan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtti.

    ABD - laboratuvar
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    Rusya'ya kimyasal silah iddiasıyla yaptırım uygulayan ABD, biyolojik laboratuvarlarına erişimi kısıtlıyor
    Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, basın toplantısı düzenleyerek, eski Gürcistan Devlet Güvenlik Bakanı İgor Giorgradze'nin Rus ordusuna sunduğu belgeler kapsamında, Gürcistan'ın Rusya ve Çin sınırlarına yakın mesafede bulunan ABD'ye ait Richard Lugar biyoloji laboratuvarındaki ölümcül faaliyetler hakkında açıklama yaptı.

    'HASTALARIN İRADESİ DIŞINDA KLİNİK ARAŞTIRMALARA DEVAM EDİLDİ'

    Belgelere göre Gilead Sciences adlı Amerikan şirketinin geliştirdiği Hepatit C tedavisinde kullanılan Sovaldi adlı ilacın test edildiğini söyleyen Kirillov, "Yayınlanan belgelerden, testlerin hastalar arasında kitlesel ölümlere yol açtığı görülüyor. Üstelik, Aralık 2015'te 24 kişinin ölümüne rağmen, uluslararası standartlar ihlal edilerek ve hastaların iradesi dışında klinik araştırmalara devam edildi. Bu, 49 kişinin daha ölmesine sebebiyet verdi" ifadelerini kullandı.

    'ÖLÜMLERİN AYNI ANDA GERÇEKLEŞMESİ, KİMYASAL VEYA ÖLÜMCÜL BİYOLOJİK MADDE TESTİ YAPILDIĞINA İŞARET EDİYOR'

    Kirillov, "Çok sayıda gönüllünün neredeyse aynı anda ölmesi, Lugar biyoloji laboratuvarında ilaç testi kisvesi altında yüksek zehirli kimyasal madde veya ölümcül biyolojik madde testi yapıldığını varsaymak için gerekçe sunuyor" dedi.

    'YAŞANAN ÖLÜMLER BULGULARLA ÇELİŞİYOR'

    Sovaldi'nin Rusya'da kayıtlı olduğuna ve ilaç üzerindeki klinik araştırmalarda herhangi bir ölümcül vaka yaşanmadığına da dikkat çekerek yüksek ölü sayısının Rusya'daki kayıtlarla ciddi şekilde çeliştiğini vurgulayan Kirillov, ABD'nin dış ülkelerde insanlar üzerinde birçok etik dışı test yaptığını anımsattı.

    Kirillov, ABD'nin büyük ihtimalle söz konusu faaliyetlerle askeri-biyolojik potansiyelini geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.

    Bu arada Kirillov, söz konusu laboratuvarda kimyasal ve biyolojik silah mühimmatları için patent bulunduğunu ifade ederek, ABD ve Gürcistan'dan bu konuda açıklama beklediklerini kaydetti.

    Şarbon bakterisi
    Victor R. Caivano
    Rusya: ABD, Gürcü vatandaşlarını kobay olarak kullanıyor
    YERMAKOV: ABD, GÜRCÜ VATANDAŞLARI KOBAY FARESİ OLARAK KULLANIYOR

    Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Gürcü vatandaşlarının ABD'ye ait laboratuvarlarda kobay olarak kullanıldığını söylemişti.

    "Değerlendirmelerimize göre şu anda ABD ordusu, Gürcistan topraklarında komşumuzu ve Gürcü meslektaşlarımızı kullanmak için biyolojik malzemelerle çalışmalar yapıyor" diyen Yermakov, ABD'nin Tiflis yakınlarındaki Richard Lugar biyoloji laboratuvarında Gürcü vatandaşlarını kobay faresi olarak kullandığının altını çizmişti.

    RUSYA, ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİNDE VURGU YAPMIŞTI

    Rusya yönetimi, 2016 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD'nin Rusya çevresinde askeri-biyolojik laboratuvar ağı kurduğuna ve bunun ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğuna vurgu yapmıştı.

    Moskova'nın ulusal güvenlik stratejisinde yer verdiği bu kritik bilgi, ABD merkezli New Eastern Outlook dergisi yazarlarından Henry Kamens'in kaleme aldığı yazıyla desteklenmişti.

    Skripal vakasında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Rusya'ya yaptırım kararı alan ve bazı yaptırımlardan kaçınmak için ABD'li müfettişlere Rusya'da kimyasal veya biyolojik silah geliştirilmediğini ve kullanılmadığını teyit etmek üzere kapılarını açma koşulunu öne süren ABD, çeşitli ülkelerde bulunan laboratuvarlarını hiçbir gerekçe belirtmeden uzmanların erişimine kapalı tutuyor.

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    Etiketler:
    Sovaldi adlı ilac, ABD'de Gürcistan'da kimyasal ve biyolojik silah üretiyor iddiası, Richard Lugar biyoloji Laboratuvarı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği, Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Gürcistan, ABD, Rusya
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