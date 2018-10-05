Rus Dışişleri’nden ABD’nin yeni suçlamalarına tepki: İlişkileri germek tehlikeli bir yol

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Rus istihbarat servislerine yönelik yeni suçlamalarla Rus-Amerikan ilişkilerindeki atmosferi ‘zehirlediğini’, iki nükleer güç arasındaki gerilimi tırmandırmanın tehlikeli bir yol olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'dan, ABD Adalet Bakanlığı'nın 7 Rus istihbarat üyesini, Kimsayal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (WADA) siber saldırı düzenlemekle suçlamasına yanıt geldi.

Ryabkov'un Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan değerlendirmesinde, "ABD'li yetkililerin, Washington'dan aldıkları talimatla diğer bazı NATO ülkelerinin de tekrarlamaya kalkıştığı Rusya'ya karşı mesnetsiz yeni suçlamalarla Rus-Amerikan ilişkilerinin atmosferini zehirlemeye devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz. Batı halkı, neredeyse tüm dünyadaki bilgisayar ağlarını ‘kırmakla' suçlanan ‘Rus bilgisayar korsanları' ile yeniden korkutuluyor" ifadelerine yer verildi.

'ABD, KENDİ KAMUOYUNU KANDIRMAYA DEVAM EDİYOR'

ABD yönetiminin ‘2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rus müdahalesi' hakkındaki eski uydurma haberlerin yalan olduğunun ortaya çıkmasının, var gücüyle önlemeye çalıştığına dikkat çeken Ryabkov'un açıklaması, şöyle devam etti:

"Ülkemize yönelik yaptırım ve diğer baskı tedbirleri için ek bahane uydurmak için kendi toplumlarını ve dünya kamuoyunu kandırmaya devam ederek, bu kurguyu yeni uydurma haberlerle beslemeye çalışıyorlar. Rusya, ABD'nin bu tür yöntemler kullanmasına alışmış durumda, ancak uluslararası arenada da iki nükleer güç arasında olan ilişkilerdeki gerilimi tırmandırmak, tehlikeli bir yol. Amerika'nın küresel egemenliğe yönelik emellerine sadakatle hizmet eden Kanada ve Avrupa ülkelerinin de bunun üzerinde düşünmesi gerekiyor."

Daha önce ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus istihbarat üyesine Kimsayal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (WADA) siber saldırı düzenleme suçlaması yöneltmişti. Rus istihbaratçılara yöneltilen suçlamalar arasında dolandırıcılık, kişisel veri hırsızlığı ve kripto paralar vasıtasıyla kara para aklama olduğunu da belirten bakanlık, Rusya'nın Olimpiyat Oyunları sırasında yaşanan doping skandalının intikamını almak için siber saldırılar düzenlediğini öne sürmüştü.